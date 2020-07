Moren åpner opp om Finn Christian Jagges dødsårsak

Den tidligere alpinisten gikk bort onsdag 8. juli. Finn Christian Jagge ble kun 54 år gammel.

I et intervju til Se og Hør, åpner nå mor, Liv Jagge-Christiansen (77) opp om bortgangen til den tidligere OL-vinneren.

– Vi trodde det gikk riktig vei. Han var hjemme i to dager etter at han ble akutt syk for en måneds tid siden, sier hun til bladet.

Ifølge moren ble Jagge innlagt på sykehus med tarmslyng, og senere skal det ha oppstått komplikasjoner. Tarmslyng er en alvorlig og smertefull tilstand. Hans mor sier til Se og Hør at han kjempet seg gjennom første del av sykdommen, men at han ble verre igjen.

- Han hadde alltid en god replikk på lager, og det hadde han etter sin far, Finn Dag. Han gikk dessverre også bort altfor tidlig av kreft i bukspyttkjertelen. Han ble bare 55 år, sier Jagge-Christiansen til Se og Hør.

Populær skikkelse

Finken la opp som alpinist i 2000. Han vant sju verdenscuprenn i slalåm, men det store høydepunktet var OL-gull i disiplinen i Albertville i 1992. Etter karrieren hadde han en periode som trener for kvinnelandslaget.

Han var dessuten en populær skikkelse etter karrieren gjennom deltakelse i programmer som «Mesternes mester», som han vant i 2011, og «Skal vi danse».

– Det er bare fryktelig trist. Han er 54 år og var en arbeidsom kar som fortsatt er veldig aktiv. Han har små barn, så dette er bare tragisk, sa tidligere lagkamerat og nå ekspert for NRK, Kjetil André Aamodt, til TV 2.

Han fortalte at han var kjent med at Jagge hadde vært syk, men at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk på ham.

– Han var en av de største profilene vi har hatt i norsk idrett. Han løftet norsk alpinsport på 90-tallet. En vanvittig god idrettsmann, sa Aamodt.