Guardiola planlegger storhandel i sommer

Manchester City er klare til å åpne lommeboken etter at de mandag fikk beskjed om at de ikke blir utestengt fra Champions League.

Øverst på listen skal Napoli-spiller Kalidou Koulibaly stå. Pep Guardiola skal ønske å bygge et nytt forsvar til neste sesong, og lederen for det skal være senegaleseren. Midtstopperen skal være tilgjengelig for rundt 800 millioner kroner, skriver Telegraph.

Real Madrid er i rute til å vinne ligatittelen, men Zinedine Zidane skal ikke være fornøyd med bredden i stallen. Det franske vidunderbarnet Kylian Mbappe kan fort bli den neste «Galáctio» som entrer portene på Santiago Bernabéu, men trolig ikke før neste sommer, hevder Marca.

Chelsea er ikke fornøyd med Kepa Arrizabalaga som de punget ut 750 millioner kroner for. Frank Lampard har allerede hentet Hakim Ziyech fra Ajax, men klubblegenden skal ikke være ferdig med å handle i Amsterdam. Den kamerunske sisteskansen André Onana er mannen han håper skal løse keeperproblemet til Chelsea, hevder The Athletic.

Argentinske Emiliano Buendía er en av spillerne som glimtvis har vist seg med positivt fortegn for Norwich denne sesongen. Det har fått beilerne til å stille seg i kø for spilleren som rykket ned fra Premier League i helgen. Flere spanske klubber skal ønske seg teknikeren, men fremst i køen skal Atletico Madrid stå, hevder Sky Sports.

Den notoriske målscoreren Edinson Cavani er arbeidsløs etter at PSG-kontrakten gikk ut. Nå skal spissen ha takket nei til David Beckhams klubb, Inter Miami. Roma skal være i førersetet for å sikre seg målmaskinen, skriver Calciomercato.

PSG jakter Erling Braut Haalands tidligere lagkamerat, Dominik Szoboszlai. Ungareren blir sett på som et av de største talentene i Europa, og har allerede vist seg frem for den østerrikske serievinneren. Nå kan PSG bli neste stopp, skriver Tuttosport.