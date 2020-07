Har brutt forlovelsen – igjen

TV-profil Linni Meister (34) ble i 2016 ble sammen med sin 11 år yngre forlovede Niklas Tangen Klein (23).

Siden den gang har de brutt forlovelsen flere ganger.

I mai i år sa Meister til TV 2 at koronapandemien reddet forholdet deres. Men nå har de altså brutt forlovelsen igjen, skriver Se og Hør.

– Vi fant ut at vi trengte en pause. Vi er fortsatt veldig gode venner, og det er ingen nye involvert, sier hun til bladet.

Stor aldersforskjell

Da Meister ble sammen med den 11 år yngre kjæresten for fire år siden, forberedte hun seg på å bli latterliggjort av hele Norge.

BRUDD: Linni Meister har vært sammen med Niklas Tangen Klein siden 2016, men nå er forlovelsen brutt og de to har gått fra hverandre. Foto: Wanja Sandø/God kveld Norge

Selv om de motbeviste alle fordommer og ble forlovet året etter, innrømmer de at det har vært et turbulent forhold.

– Jeg tror at i de fleste forhold så har man «ups and downs». Så har vi også brutt forlovelsen tre ganger, da, sa hun til God kveld Norge i fjor.

– Spesiell plass i hjertet

Paret lekte med tanken om å gifte seg allerede denne sommeren, på et slott i Sverige, men så kom koronakrisen.

– Vi holdt jo nesten på å gå fra hverandre rett før Covid-19 brøt ut, fordi da slet vi ganske mye, sa en åpenhjertig Meister til God kveld Norge i mai.

Men selv om koronaen førte dem nærmere hverandre, var det altså ikke nok til å berge forholdet.

Meister legger ikke skjul på at samlivsbruddet har vært tøft, da Tangen Klein har fått en spesiell plass i hjertet hennes og han har et godt forhold til sønnen Dennis (10) – som hun har fra et tidligere forhold.

– Det er ikke bare et brudd for Niklas og meg. Dennis har jo også hatt en trygg bonuspappa på hjemmebane, og jeg vet at de vil fortsette å ha god kontakt, sier Meister til Se og Hør.