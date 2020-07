FN: Barn og kvinner døde i luftangrep i Jemen

Et luftangrep nordvest i Jemen har drept sju barn og to kvinner, opplyser FN.

Houthi-opprørerne anklager den saudiledede koalisjonen for å stå bak angrepet mot sivile nordvest i landet mandag.

FNs representanter i Jemen sier feltrapporter bekrefter et angrep der ni døde og to barn og to kvinner ble skadd.

– Det er grusomt å høre om livløse barnekropper som blir hentet ut fra ruinene, sier Xavier Joubert, landdirektør i Redd Barna i Jemen.

Den saudiledede koalisjonen sier at den skal undersøke luftangrepet for å se om det kan ha vært gjennomført ved en feil.

Saudi-Arabia har jevnlig fått internasjonal kritikk for feilaktige luftangrep som har rammet skoler, sykehus og bryllup. Tusenvis av sivile har blitt drept i slike angrep.