Fant ut at han tapte 6,1 mrd kr – anklages for å ha mishandlet kona like etter

Johnny Depps ekskone, Amber Heard, hevder at Depp var voldelig mot henne etter feiringen av Heards 30-årsdag. Rett før feiringen fant Depp ut at han hadde tapt 6,1 milliarder kroner.

Det kom frem under den femte dagen av Johnny Depp sin rettsak mot den britiske tabloidavisen The Sun, mandag.

Heard har har hevdet at Depp var voldelig mot henne ved flere anledninger, blant annet etter feiringen av hennes egen 30-årsdag.

Mandag ble Depp spurt om hva som skjedde den dagen.

Da fortalte Depp at han hadde kommet to timer for sent til festen fordi han hadde vært i et møte med regnskapsføreren sin, som fortalte Depp at skuespillerens økonomi var «helt forferdelig».

6,1 milliarder kroner

I retten fortalte Depp at han i møtet fant ut at han hadde tapt 650 millioner dollar – drøye 6,1 milliarder kroner – i filminntekter som følge av mangelfull håndtering av egen økonomi.

Skuespilleren ble også fortalt at det ikke hadde blitt betalt skatt på hans vegne i 17 år, og at han skyldte det amerikanske skatteselskapet IRS over 100 millioner dollar, skriver Variety.

Konflikt

Depp nektet for at han hadde vært voldelig mot Heard, og hevdet derimot at hun hadde slått han i ansiktet mens han lå og leste.

Da Depp var ferdig i vitneboksen, var det hans assistent Stephen Deuters' tur.

Deuters ble spurt om Depp hadde vært voldelig under en flytur mellom Boston og Los Angeles, hvor Depp skal ha sparket Heard i ryggen.

Deuters sa at han ikke hadde vært vitne til vold under flyturen.

Anklager

Depp har saksøkt News Group Newspapers og journalist Dan Wootton for å ha blitt kalt for «konebanker» i en av The Sun sine artikler fra 2018.

The Sun-artikkelen som skuespilleren nå går til retten over, handler om Heards anklager mot eksmannen. Heard hevder at Depp mishandlet henne fysisk over lengre tid.

Depp benekter at han noen sinne har vært voldelig mot ekskona.

I 2016 søkte Heard om skilsmisse fra Depp, etter bare 15 måneder som mann og kone. De to møttes under innspillingen av The Rum Diary i 2011, og giftet seg i 2015.