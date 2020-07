Reisegigant overrasket over Nakstad-beskjed: – Det visste vi ikke

Det er mange som har savnet hvite strender, varme og ferier i Syden. Det merkes hos reiseselskapene.

Etter at regjeringen fredag åpnet for å la nordmenn reise på ferie til flere europeiske land, har turoperatørene merket en massiv økning i etterspørselen.

Fra 17. juli vil TUI fly to avganger i uka, før kapasiteten dobles i august. Allerede nå er det meste fullbooket, opplyser kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren.

SAS sier også at de merker en tydelig økt etterspørsel til reisedestinasjoner som Hellas, Spania og Frankrike. De setter nå inn flere fly, opplyser pressesjef John Eckhoff.

Ving melder også at de vil øke kapasiteten sin utover. I september planlegger de ti charteravganger i uka.

Kan få karantenesjokk

Men solhungrige nordmenn kan få seg en kalddusj. TV 2 har funnet flere flyavganger med mellomlanding i Sverige på vei til endelig destinasjon.

Da må du i karantene.

– Hvis du mellomlander i Stockholm før du kommer hjem, så medfører det karanteneplikt fra det tidspunktet du forlater Sverige, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

I motsatt fall: Hvis du mellomlander i Sverige på vei til for eksempel Spania gjelder den «norske karantenen» fra du forlater Sverige.

Om du først er noen timer i Sverige, for så å reise en uke til Spania i en uke, for så fly direkte til Oslo, må du tre dager i karantene fordi det er syv dager siden du forlot Sverige.

– Ville du ha reist på Syden-tur med mellomlanding i Sverige?

– Nei. Jeg har for lengst innsett at det beste er å feriere i Norge i år, så for egen del gjør jeg det, svarer Nakstad.

Han mener også at reiseselskapene er i sin fulle rett til å mellomlande i Sverige om de ønsker det.

– For mange av reiseselskapene er det sikkert nødvendig å gjøre det, men norske turister må vite at en slik mellomlanding vil medføre karanteneplikt. I covid-19-forskriftene så fremgår dette kravet tydelig, forteller Nakstad.

Overrasket

Når TV 2 spør administrerende direktør i Ving, Christian Grønli, om de var klar over at man må i karantene om man mellomlander i Sverige, svarer han slik:

– Nei, det var vi faktisk ikke. Det kom som en liten overraskelse i dag, sier han.

Overraskelse eller ei – Ving mener at de reisende har et ansvar.

– Rådene kan endre seg hele tiden, så her påhviler det kunden å se til at man har oppdatert informasjon, sier Grønli.

– Jeg tror hver enkelt må gå i seg selv og gjøre en vurdering. Vi skal ikke sette oss til en dommer over hva folk skal bruke feriepengene til, men Nakstad er en klok person. Kanskje det er fornuftig å lytte til han, legger Ving-direktøren til.