Southampton sjokkerte Manchester United på overtid: – Alarmklokkene ringer

Manchester United - Southampton (2-1) 2-2

På overtid stjal Southampton med seg ett poeng på Old Trafford. Innbytter Michael Obafemi snek seg inn på bakerste stolpe etter en corner, seks minutter på overtid, og satte inn 2-2.

Overtidsscoringen betyr at Ole Gunnar Solskjærs menn taper terreng i kampen om Mesterliga-plass, og forblir på 5.plass på tabellen – ett poeng bak Chelsea på 3. plass.

– Det er det verste tidspunktet å slippe inn et mål. Men man må være sterk og tåle det. Vi har vunnet mange kamper på den måten selv. Vi fortjente ikke tre poeng i dag. Southampton er et bra lag og de fortjente å få noe ut av denne kampen. Vi fant aldri rytmen i pasningsspillet vårt i denne kampen, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju med Sky Sports.

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Før det hadde Anthony Martial vært i fyr og flamme. Franskmannen dro først frem en målgivende pasning til Marcus Rashford, som utlignet til 1-1, før han selv puttet en i nettet.

24-åringens 2-1-scoring var fra absolutt øverste hylle. Martial rykket inn fra venstre før han hamret ballen i det nærmeste hjørnet – utagbar for Southampton-keeper Alex McCarthy.

Hjemmelaget hadde dermed snudd kampen, etter at Southampton tok en tidlig ledelse, i løpet av tre minutter.

– Se den farta! Manchester United snur kampen på et par minutter. Det kommer et fransk godstog som Southampton er maktesløse å stå i mot, utbrøt TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Southampton sjokkerte

Det var en hektisk åpning på kampen. Alle scoringene kom før 25 minutter var spilt.

Det var Southampton som sjokkerte Manchester United først. Gjestene presset høyt og fikk lønn for strevet etter elleve minutter. Paul Pogba mistet ballen like utenfor egen 16-meter da Nathan Redmond tok ballen med langs venstresiden, og slo et prikkfritt innlegg på bakerste stolpe. Der kunne Stuart Armstrong ene og alene banke inn 1-0.

– Alarmklokkene ringer. Hjemmelaget er rystet, sier Kasper Wikestad.

Rashford slo tilbake

Etter å ha blitt presset langt inne på egen banehalvdel sørget Marcus Rashford for 1-1 etter 20 minutter. 22-åringen mottok ballen fra en feilvendt Anthony Martial i gjestenes 16-meter, før han satte ballen kontant i det lengste hjørnet.

– Det er spesiell honnør til Martial på den scoringen. Den er ikke ferdigscoret og han har enormt mye å gjøre. Martial holder borte stopperne på en god måte. Det er glitrende, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

Like før kampen rundet 90 minutter skjedde det en stygg kollisjon mellom Brandon Williams og Kyle Walker-Peters. Backene slo hodene inn i hverandre og blodet fosset fra hodet til Williams – som måtte gå av banen etter å ha blitt byttet innpå til fordel for Luke Shaw.

– Han fikk et kutt over øyet. Jeg har ikke sett ham ennå. Han blir tatt hånd om av det medisinske personellet, sier Solskjær.

Manchester United har vært i strålende form etter gjenoppstarten. Etter 3-0-seieren mot Aston Villa satt Solskjærs menn Premier League-rekord, da de ble første laget som vant fire kamper på rad med tre mål.

Manchester Uniteds neste kamp er torsdag borte mot Crystal Palace.