Bævæpnet med pil og bue og beskrives «ekstremt farlig» – jages av 100 politifolk

Yves Rausch (31) er tungt bevæpnet, tilsynelatende uforutsigbar – og har vært på flukt fra tysk politi i over 24 timer. Han omtales av tyske aviser som Rambo.

Et vitne ringte politiet etter han hadde gjort en mistenkelig observasjon. Vedkommende hadde sett en mann i kamuflasjeklær som satt på en hytte ved Oppenau sørvest i Tyskland.

Politiet sendte to politibiler med fire offiserer til området, som oppdaget mannen rundt klokken 21.30 søndag kveld. Han var bevæpnet med pil og bue, en kniv og en pistol.

Ifølge den tyske avisen Bild var Yves Rausch (31) først samarbeidsvillig. Plutselig tok saken en helt ny vending.

På flukt

Tidlig mandag kveld sirkler to helikoptre over skogen i området til hytta der Rausch bodde. Alle adkomstveier til skogen er sperret av. Et pansret kjøretøy suser oppover skogsstien. Rett bak kommer flere biler med spesialstyrker væpnet til tennene.

Politiet har uttalt at Rausch er ekstremt farlig og kjenner skogen godt, skriver avisen. Han har snart vært på flukt fra tysk politi i 24 timer.

Søndag kveld klarte «skogs-ramboen» å avvæpne de fire offiserene.

Trakk pistol

Tysk politi har rekonstruert situasjonen som oppstod på hytta.

– Plutselig trakk han pistolen sin og siktet mot offiserene. De ble så overrasket at de ikke rakk å reagere på den farlige situasjonen, sier politiets talsmann Wolfgang Kramer til Bild.

ADVARER: Politiet har gått ut med en advarsel og publisert flere bilder av Yves Rausch (31). Foto: Privat

Rausch var rask med å be politiet om å overgi tjenestevåpnene sine.

– For å forhindre at situasjonen skulle eskalere, gjorde politiet det, sier Kramer.

Mannen flyktet deretter inn i skogen med våpnene.

Politibetjentene kom ikke til skade.

Kjent fra før

Rausch er kjent av poltiet fra før, blant annet for ulovlig våpenbesittelse og for å ha skutt kjæresten med pil og bue, melder AFP.

Politiet har gått ut med en advarsel om at fly og personer ikke bør ferdes i området. Det advares også mot å plukke opp haikere.

– Vær oppmerksom! Den etterlyste mannen har flere pistoler, skriver politiet i advarselen.

Alle motorveier i området er stengt. Politiet har søkt med varmesøkende kameraer, hundepatrulje og helikopter. Vitner har fortalt at de har sett Rausch mandag, men observasjonene har så langt ikke ledet til funn.