Solskjær avslører at han forhørte seg med Ronaldo før Fernandes-overgangen

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har avslørt at han spurte Cristiano Ronaldo om hva han syntes om Bruno Fernandes, før klubben signerte portugiseren i januar.

Det kommer fram i podkasten «The High Performance Podcast» som Solskjær gjestet mandag.

Kristiansunderen skal ha vært svært interessert i hva Ronaldo hadde å meddele om sin landsmann. Det skriver Telegraph.

– Cristiano Ronaldo var et enkelt mål for meg. Gjennom Patrice Evra klarte jeg å få tak i Cristiano sitt nummer, og han kunne stå inne for at Fernandes var en solid spiller, sier Solskjær i podkasten.

Den portugisiske midtbaneeleganten har tidligere uttalt at han slo av en prat med Ronaldo før han signerte for Manchester United.

– Han (Cristiano Ronaldo) sa bare gode ting om United. Han sa at han startet fotballdrømmen her og at han begynte å bli en god spiller her. Jeg tror han er glad for overgangen min, sa Fernandes på Manchester Uniteds hjemmeside i februar.

Fernandes har vært en åpenbaring for Manchester United, og har før kampen mot Southampton notert seg for fem mål på seks kamper etter gjenoppstarten. Manchester United er i tillegg ubeseiret på sine siste 17 kamper.

Solskjær skal i tillegg har spredd varme ord om portugiseren som kom fra Sporting.

– Den første dagen Bruno kom til klubben tok han alle i hånden. Han kom ikke inn og tenkte at «nå er jeg den beste spilleren, og dere skal følge meg». Neida, han hilste på alle i trenerteamet ved å ta dem i hånden, sa Solskjær i podkasten.