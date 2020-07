Kommuneoverlege i Lofoten med klar smittebeskjed til turistene

Mener et større smitteutbrudd vil være ekstremt farlig for helsetjenesten.

(LOFOTEN): Når den andre uken i fellesferien sparkes i gang, er strendene, campingplassene og fiskeværene i Lofoten allerede fylt med turister. Det har antagelig aldri før vært flere norske turister her, anslår kommuneoverlege i Vågan kommune Jan Håkon Juul.

– De siste årene har vi hatt så mye folk her at legevakten er rigget for en større befolkning på sommeren. Legevakten er derimot ikke rigget for en større befolkning i tillegg til korona, sier Juul.

– Et større utbrudd vil være ekstremt farlig

Vi møter han utenfor rådhuset i Svolvær. Overalt er nordmenn som enten har ankommet med bobil, personbil eller fly. Både teltplassene og hotellene er fulle. Det er kø på butikken, i kiosken og på cafeen.

NORDNORSK IDYLL: Mange har fått realisert drømmen om å reise til Lofoten denne sommeren. Foto: Anne Sofie Mengaaen, TV 2

– Det er jo ikke sånn at vi tror at vi kan unngå smitten. Spørsmålet er heller når det kommer til å skje, fortsetter han.

Juul forteller at legene i kommunen har dobbel drift i denne perioden. Et lite smitteubrudd er han ikke bekymret for, men dersom det sprer seg til et større utbrudd, da blir situasjonen en annen.

– Et større smitteutbrudd er jeg veldig bekymret for. Et større utbrudd nå vil være ekstremt farlig for helsetjenesten vår, sier han.

– Ikke alle som tenker på reglene

Også flere av turistene selv merker at det kan bli trangere enn hva som kjennes forsvarlig enkelte steder.

– Det er klart at vi tenker på at det ikke er alle som overholder smittevernregelene. Det er kanskje ikke så lett heller når alle skal inn på den samme cafèen, sier turist John Henriksen.

Bare få dager før flere utenlandske turister kan komme inn uten karantene, er allerede mange av parkeringsplassene fulle. Derfor har folk parkert bilene langs veiene og på møteplassene som er laget for at tyngre kjøretøy skal kunne passere hverandre. Selv har Karoline Kjørnes funnet en ledig plass i grøftekanten.

– Vi har styret og ordnet ganske mye for å også få plass til kompisen vår sin bil her, men da vi begynte å gjøre plass så vi at det var flere biler som ønsket å ta den plassen. Så nå forsøker vi å holde av så godt vi kan, sier Kjørnes.

Begynner å bli tomme for varer

Også på den populære restauranten Trevarefabrikken i Henningsvær har de merket pågangen.

– Det går greit, men det er mye arbeid. Jeg har bare vært her i to dager og merker allerede presset, sier Isac Rød på Trevarefabrikken.

Også kollegaen Sverre Vik legger merke til at det er flere folk.

– Det begynner å bli tomt for varen nå. Det er hyppige leveringer, men det begynner og bli tomt hos leverandørene også, sier Vik.

– Lov å minne hverandre på 1 meter

Kommuneoverlegen er ikke bekymret for de utenlandske turistene. I tråd med helsemyndighetene har de printet ut og hengt opp plakater med smittevernsregler på flere språk. Han føler seg også trygg på at de skal klare å spore den smitten som eventuelt skulle komme med turistene over til Lofoten så lenge det kun er mindre utbrudd.

– Også pleier jeg å si at det er lov å minne sidemannen, på en høflig måte, om at man skal holde avstand. Jeg tror dette skal gå bra, sier Juul.