17 delstater saksøker Trump-administrasjonen etter ny visumregel

17 delstater og Washington D.C gikk mandag sammen om å saksøke Trump-administrasjonen etter at de foreslo en ny visumregel for utenlandske studenter forrige uke. Det skriver The New York Times.

Regelen innebærer at alle utenlandske studenter som har F-1 eller M-1 visum vil bli fratatt sitt visum og kastet ut av landet hvis universitetet de går på kun tilbyr digital undervisning neste semester.

Totalt er det mer enn 40 universiteter som har uttalt at de støtter søksmålet, skriver The New York Times.

Trump-administrasjonen har fått mye kritikk for visumendringen av både universiteter og politikere.

– De prøver ikke en gang å forklare grunnlaget for denne tankeløse regelen, som tvinger skoler til å velge om de vil beholde sine internasjonale studenter eller beskytte helsa på campus, sier statsadvokat Maura Healey i Massachusetts.

Flere universiteter, blant annet prestisjeskolene Harvard og MIT, har allerede varslet at de også vil saksøke Trump.