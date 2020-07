– Vi føler oss litt satt til side

Træff idrettslag la mandag frem sine tanker om åpningen av breddefotballen under et møte med Abid Raja.

For fire dager siden inviterte assistent- og keepertrener for 3. divisjonslaget Træff, Andreas Beinset, kultur- og likestillingsministeren til en prat.

Raja hadde allerede planlagt tur til Molde for å åpne Moldejazz.

– Hadde noen tanker om en demonstrasjon, men vil heller benytte anledningen til å invitere deg til Træffs klubblokaler, for en prat om breddefotball med meg og resten av trenerteamet for vårt 3. divisjonslag, skrev Beinset på Twitter.

Det ble godt mottatt av Raja som svarte at han hadde tid rundt kl.16.00 mandag.

– Føler oss litt satt til side

Kulturministeren fikk kaffe og boller, mens han sammen med representanter fra Træff diskuterte åpningen av breddefotballen.

– Det var veldig hyggelig at han stilte opp, og kom på et veldig langskudd fra meg at jeg bare kjørte den på Twitter. Så det var hyggelig, forteller Beinset til TV 2.

– Dette er en sak som opptar oss veldig. Vi føler oss vel litt satt til side, fortsetter Han.

– Det er klart at vi skjønner en del andre åpninger, men samtidig er det et paradoks også, som vi snakket litt om i dag. Det som er viktig for meg er at vi tar det ansvaret som kreves. Vi har tatt ansvar hele veien og fulgt smitterådene. Det vil vi fortsette med når vi får åpnet opp igjen. Så jeg håper virkelig at vi får startet med kontakttrening så fort som mulig, og at vi får tid til å gjennomføre en sesong i 3. divisjon, understreker Beinset.

Nå håper han på en rask og nødvendig avgjørelse.

– Jeg påpekte til statsråden nå at det er 3. divisjon og 2. divisjon kvinner som er vanskeligst å gjennomføre, med tanke på å få en halv sesong gjennomført. I 4. divisjon og lenger ned er det mer lokale kamper som kan gå i midtuke, det går ikke med oss til en så stor grad.

Raja: – Ikke av vond vilje

Fredag videresendte Abid Raja breddefotballprotokollen fra Norges Fotballforbund, som handler om hvordan NFF vil løse en eventuell gjenåpning, til Folkehelseinstituttet.

Raja hadde ikke noe nytt å melde mandag, og understreker at det er viktig at Folkehelseinstituttet får tid og ro til å gå igjennom protokollen.

– Jeg skjønner veldig godt at de har lyst å komme i gang med fotballen. Det forstår hele regjeringen, og det er ikke av vond vilje at det har blitt holdt igjen, sier Raja til TV 2.

– Det er her man rekrutterer til toppidretten. Det er ungdom på 18-19 år som er de fremtidige stjernene, og skal de rykke opp er det viktig at vi åpner opp for breddeidretten.

– Nå vil folkehelseinstituttet og helsedirektoratet gjøre en vurdering om det er mulig å gi grønt signal, gjør de det vil også regjeringen følge opp på ansvarlig vis.

– Har du fått signal om når vurderingen kan komme?

– Jeg tipper de begynner å se på den denne uken, så får vi gi dem nødvendig arbeidsro og tid de trenger. Jeg håper de kommer raskt tilbake.