– Han er ikke god nok for et lag som skal være tittelkandidat

I 2018 ble Kepa Arrizabalaga verdens dyreste keeper, da han gikk fra Atheltic Bilbao til Chelsea for drøye 841 millioner kroner.

Men tiden i London-klubben har på ingen måte vært rosenrød for den 25 år gamle spanjolen. Denne sesongen har nemlig den spanske keeperen gjort flere feil i en rekke kamper.

Forrige sesong fikk sisteskansen tillit i starten av sesongen, men endte etter hvert opp med å være inn og ut av laget – den gang under Maurizio Sarris ledelse. Det ble i tillegg stor ståhei da 25-åringen nektet å gå av banen i ligacupfinalen mot Manchester City.

Nå viser tall fra nettstedet FBREF at Kepa har den laveste redningsprosenten så langt i årets sesong. TV 2s fotballekspert mener det er et kjempeproblem.

– Jeg mener slik tingene er nå, så er ikke Kepa en keeper som er god nok for et lag som ønsker å være tittelkandidat. Så brutalt kan man si det. Ser man på andre toppkeepere så er ikke Kepa i nærheten, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Lavest redningprosent

Ingen har reddet færre avslutninger enn Kepa denne sesongen. Nettstedets (FBREF) tall viser at spanjolen ligger helt sist på listen over antall redninger. Kepa har kun reddet 54 av de 93 skuddene han har fått mot seg denne sesongen. I tillegg til å ha sluppet inn 42 mål.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg mener Kepa ikke er god nok for en tittelkandidat. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Andre klubber som Chelsea konkurrerer med har keepere som gjør kampvinnende redninger. Det er sjeldent Kepa gjør det. Skulle man startet et nytt lag i Premier League og hadde mulighet til å velge blant de beste keeperne i ligaen, er jeg usikker om han hadde vært på den listen. Jeg ville heller valgt Nick Pope (Burnley) eller Dean Henderson (Sheffield United) – de har vist seg å være matchvinnere. Kepa er en keeper som ikke oser trygghet på noen måte, slår Mina Finstad Berg fast.

Chelsea-manager Frank Lampard var klar i talen etter 0-3-tapet for Sheffield United i helgen.

– Jeg lærte mye i dag. Jeg lærte mye som jeg ikke kommer til å glemme, sa Lampard etter tapet for Sheffield United.

Ser på andre alternativer

Chelsea skal ikke være fornøyd med prestasjonene Kepa har levert, og har begynt å se seg om etter en ny keeper. Ifølge engelske Express har klubben siktet seg inn på Ajax-keeper André Onana.

– Det er spennende med Onana. Det var mange som lot seg begeistre av den 24 år gamle kameruneren for Ajax forrige sesong. Jeg har lenge hatt sansen for ham. Det er også spennende å se hvordan en slik keeper vil fungere i et nytt lag. Chelsea har også vært koblet til Sheffield United-keeper Dean Henderson. Han har vist at han er mer enn god nok, sier Finstad Berg.

Engelske Atheltic hevder at Chelsea har vært i kontinuerlig kontakt med Onanas representanter. Ajax-keeperen skal ha en prislapp på litt over 308 millioner kroner. London-klubben har allerede signert Hakim Ziyech fra den nederlandske klubben.