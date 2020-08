Derfor kan du ikke stole helt på speedometeret

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny Når det gjelder speedometeret på min bil, viser det lavere hastighet enn min GPS. (ca 7-8 km/t ved 80 km/t) Hvem av dem er det mest riktige? Mvh Dagfinn.

Benny svarer:

Hei Dagfinn.

Det er det ingen tvil. Det er GPS-en din som viser korrekt hastighet og dermed bilen din som viser for lite. Det er flere grunner til at det er slik.

Utgangspunktet er at speedometeret skal vise "tilnærmet riktig" hastighet, men ALDRI vise for lav hastighet. Det vil jo kunne gi noen ganske uheldige følger, blant annet i form av bøter. I en slik situasjon nytter det ikke å skylde på speedometeret, selv om det skulle være feil.

EU gir bilprodusentene lov til å konfigurere speedometeret til å vise opp til 10 prosent for mye, men absolutt ikke for lite. Så for å unngå at bilene underrapporterer hastigheten, så konfigurere altså de alle fleste bilprodusentene speedometeret til å vise en litt høyere fart enn hva bilen faktisk holder.

Rulleomkretsen på dekkene har mye å si i denne sammenhengen. Her tar produsenten utgangspunkt i standard dimensjon. Endrer man denne, vil det også påvirke hva speedometeret viser. Når mønstret på dekkene slites, minsker også rulleomkretsen. Til og med lufttrykket i dekkene kan spille inn her. Dermed er bilprodusentene nødt til å sikre seg ved å legge inn en buffer og la speedometeret vise for høy hastighet, i utgangspunktet.

Det er slett ikke uvanlig at differansen er på åtte til ti prosent, noe som stemmer bra med det du selv har erfart med GPS-målingen.

I praksis kan nok svært mange av oss trygt sette cruise controlen på oppunder 90 km/t i 80-sonen, men jeg vil naturligvis ikke anbefale det med mindre man har fått sjekket nøyaktig hvor stort avvik det er. Dette kan nemlig variere en del fra bilmodell til bilmodell.

Hvorfor flere biler ikke har GPS-basert speedometer som faktisk viser riktig hastighet, kan man saktens lure på. Det vet jeg ikke, men det er vel nærliggende å tenke pris her, selv om denne teknologien må ha blitt betydelig billigere de siste årene.

Håper dette var oppklarende.

Anders var ikke i tvil da denne dukket opp: Slo til og kjøpte usett

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen.

Velkommen – og lykke til!

Les også: Forhandleren frarådet ham å kjøpe denne bilen

Video: Vi har kjørt nye Audi e-tron Sportback.