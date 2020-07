Nye funn i søket etter savnede Maja Herner

Maja Justyna Herner (25) forsvant 21. november 2018 i fjellterrenget overfor Ørsta sentrum. Etter massive leteaksjoner ble det i midten av juni funnet levninger i fjellet som ble bekreftet å være Herner.

Mandag har politiet gjort nye funn av levninger og eiendeler i samme område.

- Etter positive søk i dag er nå alt vesentlig av levninger funnet etter Maja Justyna Herner. Vi har også funnet mobiltelefonen og klokken hennes, seier politiinspektør Yngve Skovly.

Dagens funn gjør at politiet kan gå inn i en ny fase der saken snart kan avsluttes. Det vil ikke bli gjort flere søk etter levninger i fjellområdet.

- Vi som har arbeidet med saken gjennom disse årene har vært opptatt av å finne svar, ikke minst til de pårørende, om hva som kan ha hendt Maja, sier Skovly.

Politiet har slått fast at dødsårsaken mest sannsynlig er skader etter et fall fra store høyder.

– Levningene som ble funnet er rutinemessing sendt til Gades Institutt i Bergen for DNA-analyse. Det er ingen grunn til å endre på at dødsårsaken skyldes skader etter et fall, sier Skovly.