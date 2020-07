NFFs breddemareritt: – Krisen er dyp og reell

Mens samfunnet gradvis gjenåpnes, venter breddefotball-Norge fremdeles på grønt lys fra myndighetene til å starte sesongen.

Samtidig opplever stadig flere klubber at de må trekke lag fra seriespillet etter frafall som følge av koronapausen.

– Vi har mistet et helt lag som følge av korona. Vi hadde 40 spillere før korona rammet oss, sier trener for Søgne, Tor Fredriksen til TV 2.

Har trukket tre lag i samme klubb

Fredriksen er trener for Søgne B i i Agder Fotballkrets. I fjor var fotballfeberen i Søgne så stor at antall spillere økte fra syv til 40 spillere i løpet av sesongen - etter koronautbruddet i år er laget halvert.

Opprinnelig hadde Søgne meldt på to lag i 5.divisjon - nå må klubben trekke ett av lagene.

–Det er skuffende. Det var et stort engasjement før korona og folk var interessert i å spille fotball, sier spiller Petter Herlevær.

Han mener mangelen på kamper og normale treninger er årsaken til det store frafallet:

– Det blir mindre spill og på vårt nivå, og i breddefotball generelt tror jeg de fleste synes det er spill som er det gøyeste. Når vi ikke kan gå i dueller er det flere som ikke har interesse lenger.

I tillegg har klubben trukket både et G13- og et G14-lag fra den kommende høstsesongen som følge av stort frafall.

Frykter 30 prosent frafall

Søgne Fotballklubb og Agder Fotballkrets er imidlertid ikke alene. Samtlige fotballkretser i Norge opplever frafall.

I Nordland Fotballkrets har blant annet 13 lag trukket seg som følge av frafall etter koronautbruddet, mens tolv lag har trukket seg i Sunnmøre Foltballkrets.

Helt siden breddestansen tidlig i mars har NFF fryktet at klubbene mister spillere, slik at lagene ikke kan stille. Nå er NFFs største mareritt blitt en realitet:

– I enkelte områder er det mellom 20-30 prosent frafall og vi frykter enda mer frafall, sier direktør for eliteavdelingen i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness til TV 2.

– Det vi vet at det er en tendens til frafall i områder i landet hvor det er lite befolkningsgrunnlag. I tillegg er det områder hvor det er lite spillere slik at lagene er avhengig av flere aldersklasser for å stille lag. Dette er utfordrende og vår største bekymring, utdyper direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen til TV 2.

Klaveness sier fotball-Norge føler stor urettferdighet for at breddefotballen holdes igjen mens de ser det er flere andre lettelser i samfunnet, og hun innrømmer at opprettholdelsen av breddestansen bekymrer NFF.

– Krisen er dyp og reell. Det blir slitasje og utmattelse når vi står midt i vår hovedsesong. Vi føler på en frustrasjon og fortvilelse, fortsetter Klaveness.

I Søgne frykter de koronapausen vil by på problemer i rekruteringen i fremtiden.

– Vi mister veldig mange medlemmer og spillere. Flere klubber har problemer allerede nå med å stille med lag når det ikke er nok spillere, så dette får store konsekvenser, sier nestleder i Søgne, Gunnar Engebu i TV 2.