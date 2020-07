Butikk-triks førte til at færre kjøpte sukkerbrus

Dagligvarebutikkene har mange triks i boka for å få deg til å kjøpe mer. Også for å få deg til å velge sunnere, viser norsk forskning.

Du har fylt handlekurven med det du tenkte å kjøpe, men mens du står i betalingskøen ser du mange fristelser. En sjokolade kanskje, eller hva med en brus?

Om du velger en sukkerfri brus eller en brus med sukker kan butikken bidra til å bestemme.

Det viser en studie nylig publisert i Tidsskriftet for ernæring.

Etter at sukkerfri brus fikk en annen hylleplassering i NorgesGruppens butikker, falt andelen brus med sukker med 7 prosent fra 2016 til 2018, viser studien.

Brus uten sukker fikk en såkalt optimal hylleplassering. Brusen ble plassert først i kundestrøm, i gripehøyde og først i kjøleskapet. Det bidro til at folk heller valgte «zero»-varianten.

Dårlige valg

Å heller plassere sukkerfri brus i øyehøyde er et atferdsøkonomisk virkemiddel, også kalt nudger eller «dult», for å få oss til å velge sunnere alternativer.

Kanskje er folk lettlurte, men førsteamanuensis Siv Skard ved Norges handelshøyskole sier at folk velger enkelt.

For vanligvis tar forbrukere mange dårlige valg.

– Det er ikke fordi vi er dumme som forbrukere, men vi velger forenklingsstrategier som fører til at vi ofte tar dårligere valg, sier hun.

Skard er ekspert på grep bedrifter tar for å påvirke forbrukere. Hun sier at hovedforklaringen på at vi ofte tar dårlige valg i butikken handler om at man ikke har motivasjon, tid eller evne til å bruke den tiden det egentlig krever på å ta gode valg.

Skard forklarer at valgene man tar i en butikk ofte er basert på vaner og faste mønstre og at det er slik noen merkevarer har blitt veldig sterke.

FORSKER: Førsteamanuensis Siv Skard ved Norges handelshøyskole Foto: NHH

Hva slags varer vi putter i kurven, er også basert på plassering og hvordan varen ser ut estetisk, som farge, innpakking og elementer i omgivelsene.

– Det som er presentert i en trehylle, for eksempel frukt, kan føre til at vi tenker at frukten kommer rett fra naturen, en slutning man trekker ubevisst, sier førsteamanuensis Skard.

Dytter kunden

Om du i det heletatt velger å kjøpe noe mens du står i kassakøen, handler blant annet om viljestyrken din, og butikkene er gode på å utnytte den, sier Skard.

Forskeren sier at dagligvarebutikkene ønsker at kundene skal gå gjennom hele butikken for at de skal legge igjen mest mulig penger. Derfor er melken ofte plassert innerst i butikken fordi de aller fleste har melk på handlelisten.

Innen man har kommet til kassakøen har man blitt utsatt for så mange fristelser at det kan bli vanskeligere å motstå dem.

At det da står sukkerfri brus i gripehøyde i stedet for sukkerbrus, er en nudge eller «dult», som dagligvarebutikker kan ta i bruk for å få deg til å velge sunnere alternativer.

Ideen om å «dulte» forbrukeren til å velge annerledes er basert på at folk tar raske og intuitive beslutninger, også når vi velger mat og drikke på butikken, skriver forskerne i ernæringsstudien.

Det kan for eksempel være at sunnere produkter får en bedre plassering, merking, promotering eller ved at man setter ned prisen på de sunneste alternativene.

Priskutt ga bruskutt

Et annet knep som butikkene bruker for at du skal legge igjen mer penger, er pristilbud.

Det som i studien førte til ytterligere salg av sukkerfri pris, var å kutte prisen.

Kiwi-kjeden satte i 2018 ned prisen på sukkerfri brus med 12 prosent i snitt.

I tillegg til at den sukkerfrie brusen fikk optimal hylleplassering, falt andelen sukkerbrus solgt i butikkene med ytterligere 6 prosent etter priskuttet.

Ifølge forskerne viser resultatet av studien at optimal plassering av sukkerfri brus alene eller i kombinasjon med priskutt kan forklare folks dreining mot kjøp av brus uten sukker.

– Vi handler på implus, kanskje særlig når man er sliten. Da kan det hende man ryker på tilbudet to for tre, selv man trengte bare én av varene. Vi er redd for å gå glipp av tilbud, fordi man ikke ønsker å gå glipp av noe, forklarer Skard.

For mye sukker

Et annet pristriks butikkene har i ermet, er at noe koster under et rundt tall, for eksempel 99 kroner, fordi det virker billigere, sier Skard.

Saft og brus med sukker er den største kilden til sukker i nordmenns kosthold. 1 av 4 nordmenn inntar mer sukker enn hva som er anbefalt, og slike tiltak kan være blant flere å redusere sukkerinntaket til nordmenn, skriver forskerne i studien.

– Det er lett å friste folk med sjokolade ved kassa, men det har blitt en endring de siste årene om hva som står plassert der. Ofte ser man gulerøtter, og det påvirker oss i en situasjon hvor vi tar irrasjonelle valg. Dagligvarebransjen har et samfunnsansvar når det gjelder folkehelsen og plassering i butikken, sier førsteamanuensis Siv Skard.