Donya var lei grov hets. Nå må hun late som hun er mann

Se reportasjen i vinduet over!

TV 2s Esport-ekspert og gamer Donya Jabari har flere ganger opplevd å bli hetset av andre medspillere. I enkelte spill der man spiller sammen på lag, kommuniserer spillerne sammen ved bruk av mikrofon.

– Det går veldig mye i sexisme som «kom deg tilbake på kjøkkenet», «hore», «drittkjerring», «bitch», og andre skjellsord. Det er nok de verste. Hvorfor skal jeg få dette i trynet på et dataspill? Jeg vil bare ha det gøy, forteller Jabari.

Beskyldt for at kjæresten spilte for henne

Jabari forteller at hun gjentatte ganger har opplevd at mannlige spillere har også ødelagt for henne i spillet når de egentlig skal være lagspillere.

– Det er veldig kjipt for jeg vet at den eneste grunnen til at du ødelegger spillet mitt er fordi du hører at jeg er en jente. Jeg takler å høre det hvis jeg er dårlig i spill på samme måte som gutter, men det er en annen ting å få høre det bare fordi du er jente.

Også gamer og streamer, Emilie «Emzia» Helgesen, har opplevd å få kommentarer. Hun driver en kanal på Twitch, en direktesendt videostrømmingssplattform, der hun har hele 76.000 følgere.

– En gang fikk jeg en kommentar der det var en som sa: «Alle ser jo at du sitter og later som du spiller når det er typen din som gjør det for deg. » Jeg tenkte: «Hæ, hvordan er det mulig?», forteller Helgesen.

Fikk endelig nok

Til slutt så Donya Jabari seg lei og bestemte seg for å benytte et program for å gjøre sin egen stemme til en mannlig stemme.

– Jeg skulle jo ønske at jeg kunne prate vanlig og at det ikke er en big deal. Jeg trenger ikke noe oppmerksomhet fordi jeg er jente, og jeg vil bare at det skal være akkurat som du sitter med resten av kompisgjengen din.

– Jeg tåler å høre at jeg spiller dårlig, men jeg tåler ikke å høre at jeg skal komme meg tilbake på kjøkkenet, det gjør jeg ikke, forteller Jabari.

Emilie «Emzia» Helgesen bruker ikke stemmevrengning selv.

– Jeg synes faktisk det er litt rart å høre at folk velger å vrenge på stemmen sin for å skjule at man er jente. Men jeg har forståelse for det, og synes det er veldig trist. Det er veldig slitsomt at folk blir mer opptatt av stemmen din istedenfor å være en god lagkamerat.

– Veien blir vanskeligere enn for gutter

Helgesen forteller at folk blir som regel overrasket når hun forteller om yrket sitt som gamer og tror det kommer av en gammel stereotypi.

– Det er veldig rart at i 2020 så skal folk se på det som veldig merkelig og rart at jenter spiller også. Det er fortsatt en mannsdominert hobby og det er mange jenter som ikke tør å nevne kjønnet deres, forteller Helgesen.

Jabari tror konsekvensen av hetsing er at den yngre generasjonen får det vanskelig med å fjerne skillet mellom gutter og jenter i gaming-miljøet.

– Jeg tror at hvis du som jente har lyst til å satse på gaming, så tror jeg veien blir vanskeligere enn for gutter, fordi du må også gjennom veldig mye drit på veien. Jeg tror flere jenter kommer til å falle fra fordi det blir for vanskelig å nå gjennom og i tillegg ha fokus på å bli god.

Men Jabari er fortsatt optimistisk for fremtiden.

– Jeg er håpefull, men det er viktig at vi snakker om det.