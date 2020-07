Washington Redskins bytter navn etter massiv kritikk

Mandag bekreftet Washington Redskins at de kommer til å endre både navn og logo. Det melder klubben på sine hjemmesider.

– I dag kunngjør vi at vi vil trekke oss tilbake fra Redskins-navnet og logoen, skriver NFL-klubben.

Klubbens nye navn er ennå ikke bekreftet.

Dette kommer etter at sponsorer og aktivister fra det amerikanske urfolket lenge har kritisert lagnavnet som rasistisk.

I slutten av juni mottok noen av lagets største sponsorer, inkludert FedEx, Nike og Pepsi, et brev fra investorer som ba selskapene om avslutte samarbeidet med klubben. Det skriver New York Times.

Søndag fortale det amerikanske fraktselskapet FedEx, som betaler rundt åtte millioner dollar i året for å ha navnet sitt på lagets stadion, at hvis de ikke endret lagnavn ville de be om at navnet skulle fjernes fra stadion.

I tillegg har hundrevis av universiteter og skoler sluttet med lagnavn som inneholder maskoter med symboler fra det amerikanske urfolket.

Avgjørelsen om å endre navnet etter nesten 90 år kom bare ti dager etter at laget sa at de vill ta en gjennomgang av klubbens navn.

Eieren av Redskins, Dan Snyder, kjøpte laget i 1999 og har tidligere uttalt at han aldri kom til å endre lagets navn. Det skriver USA Today.

Snyder hevder at navnet var ment for å hedre det amerikanske urfolk. Han peker på en undersøkelse gjort av Washington Post fra 2016. Der fant de ut at ni av ti amerikanske urfolk ikke hadde noe problem med navnet.