Sovner du bak rattet mens du kjører bil, kan det få fatale konsekvenser. Likevel viser det seg at svært mange gjør det.

En av ti norske bilister innrømmer at de har sovnet bak rattet. Enda flere forteller at de har holdt på å sovne, mens de kjørte bil.

De urovekkende tallene kommer frem i en undersøkelse som er gjort av Ipsos for Gjensidige. Til sammen 3.500 bilieiere har deltatt her.

58 prosent av de som har svart, sier at de har vært redde for å sovne bak rattet. 11 prosent svarer at de faktisk har sovnet når de har kjørt bil.

Betenkelig

– Det vil si at flere hundre tusen bilister har duppet av under en kjøretur, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

De får cirka 60 skademeldinger i året, etter ulykker som skyldes at sjåfør sovnet bak rattet. Men erfaringer viser at det er langt flere saker. Mange vil nemlig ikke innrømme at de sovnet bak rattet i en skademelding – eller er sikre på om de har sovnet.

– Det som er betenkelig, er at mange er villige til å fortsette å kjøre når de er trøtte, sier Voll videre.

Dobbelt så mange menn

Han tror mange tenker at de snart er fremme og at det går fint, og så tar man sjansen. Da er det viktig å huske på at selv en kort strekning eller bare en liten halvtime kan virke uendelig lang, når en er trøtt.

I aldersgruppen mellom 18 og 29 år svarer hele 21 prosent at de bare fortsetter å kjøre. I undersøkelsen oppgir mer enn dobbelt så mange menn (15 prosent) at de har sovnet bak rattet, mot 6 prosent blant kvinnene.

Voll oppfordrer alle til å tenke over at vi har et stort ansvar når vi er ute i trafikken.

Bare to ting som hjelper

– En ting er om en skader seg selv, men hva om en sovner og skader noen andre, sier han.

Gjensidiges klare anbefaling er: Gjør hyggeligee ting på ferieturen, hold fartsgrensen, ikke ta sjanser i trafikken, ta hyppige pauser og pust med magen.

– Hvis man først har blitt trøtt er det bare to ting som hjelper, og det er å bytte sjåfør eller stoppe og ta en høneblund. Alt annet er å lure seg selv, avslutter Voll.

Dette gjør bilistene når de blir trøtte 56 prosent stopper og tar en hvilepause

27 prosent aktiviserer seg med musikk, samtale med passasjer eller annen aktivitet

Kun 10 prosent overlater kjøringen til en annen i bilen

8 prosent fortsatter å kjøre til bestemmelsesstedet

