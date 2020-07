Pasient (30) døde etter koronafest: – Jeg tror at jeg har gjort en tabbe

30-åringen deltok på en koronafest i Texas i USA. Samlingene arrangeres av personer som har blitt bekreftet smittet, for å se om viruset er ekte og om andre pådrar seg smitte etter festen. Denne gangen endte det med dødsfall.

Rett før 30-åringen døde i sykehussengen, angret vedkommende seg.

– Pasienten så på sykepleieren og sa: «Jeg tror at jeg har gjort en tabbe. Jeg trodde viruset var oppspinn, men det er ikke det», forteller sykehusdirektør Jane Appleby ved Methodist hospital i San Antonio.

Appleby offentliggjorde historien i håp om at folk skal begynne å ta viruset på alvor, skriver The Guardian.

KORONATEST: Innbyggerne står i kø for å teste seg i Houston i Texas den 9. juli. Foto: Adrees Latif / Reuters

Ønsker å skape oppmerksomhet

– Jeg ønsker ikke å skremme noen, vi prøver bare å dele noen eksempler fra den virkelige verden for å få samfunnet til å forstå at viruset er veldig seriøst og at det kan spre seg lett, sier sykehusdirektøren.

Hun er bekymret for at de har sett en markant økning i antall smittede den siste tiden. Ifølge henne har 22 prosent av alle som blir testet viruset, noe som er en økning på 5 prosent på et par uker.

I tillegg har de sett en endring på aldersgruppen som er smittet. Methodist hospital behandler nå en rekke pasienter i 20- og 30-årene som er kritisk syke.

– Vær så snill å bruk maske, bli hjemme når du kan, unngå folkemengder og ha god håndhygiene, sier Appleby ifølge The Guardian.

Ber om lockdown

Smittetallene fortsetter å øke i rasende fart i USA.

Borgermester Sylvester Turner og dommer Linda Hidalgo har tatt til orde for en ny lockdown for å bremse smitten og hindre at sykehusene blir ytterligere belastet.

I forrige uke satte Texas flere rekorder når det kom til nye smittede og nye dødsfall relatert til viruset. På søndag ble det bekreftet nesten 8200 nye smittetilfeller og 80 dødsfall. Over 10 000 mennesker er innlagt på sykehus, skriver The Guardian.

Om det kommer en ny lockdown er opp til guvernør Greg Abbott, som tidligere har vært kritisk til nedstengning.