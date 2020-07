I flere måneder har nabolaget levd i frykt for denne mannen

I Porsgrunn er et helt nabolag livredde etter at denne mannen har gått amok med slagvåpen i flere måneder. Mannens forsvarer mener alt kunne vært unngått.

Midt på dagen går en 45 år gammel mann løs på hjemmet til Stian med øks.

Han smadrer alle ruter han ser. Så går han igjen.

Politiet har pågrepet 45-åringen en rekke ganger, men det tar aldri lang tid før han går fri igjen.

I mellomtiden lever nabolaget i frykt for hva som kan skje.

Kastet stein gjennom kjøkkenvinduet

Dette er ikke første gangen 45-åringen har vært en ubuden gjest hos Stian.

For ham startet det hele i april da en stein fløy gjennom kjøkkenvinduet.

Steinen var bare sekunder unna å treffe den eldste datteren i hodet.

– Hun hadde nettopp gått forbi vinduet og skjønte ingenting av hva som skjedde. Det gikk så fort!

SKREMMENDE: I flere måneder har Stian vært redd for hva mannen er i stand til å gjøre. Foto: Per Haugen

Stian forteller at mannen var borte da de kom til vinduet. Gulvet var fullt av glasskår.

Siden den episoden har han dukket opp flere ganger.

– Hvordan er det å bo her når du vet at han går rundt?

– Det er helt forferdelig. Etter han kastet den steinen, turte vi ikke å ligge på soverommet. Det er ikke så stort, så hadde en stein kommet gjennom det vinduet, hadde den truffet oss. Derfor la vi oss på sofaen og dro for alle gardinene. Sånn har det vært siden, forteller Stian.

Han vil kun bruke fornavnet sitt av hensyn til familien.

– Et rop om hjelp

Det er ikke bare Stian som er redd. Hele nabolaget er lei av å se seg over skulderen hver gang de følger ungene til skolen eller skal til butikken.

– Det verste er det psykiske. Han har ikke gått til angrep på mennesker, men vi er redde for at han skal gå og ta folk, sier formannen i nabolagets vel, Pål Andersen.

Vellet har mottatt flere bekymringsmeldinger fra fortvilte naboer. De forstår ikke hvorfor 45-åringen har kunnet gå fritt så lenge.

– Han roper jo på hjelp. Og vi tror at han kan gå enda lenger for å få den hjelpen han skal ha.

Andersen mener myndighetene må finne en nasjonal løsning for situasjonen.

– Det skjer jo ikke bare her. Så jeg håper myndighetene virkelig tar tak i saken. Vi kan ikke la denne type mennesker gå så langt at man tar livet av noen før det skjer noe.

Varselskudd og hunder

Onsdag 1. juli måtte politiet rykke ut igjen. Denne gangen hadde 45-åringen kniv, og han begynte å kutte seg selv på brystet.

Både politihunder og varselskudd måtte til for å få kontroll på mannen.

Etter hendelsen ble han varetektsfengslet i fire uker.



Mannens forsvarer, Jannike Kotai, mener det er kommunen som har sviktet 45-åringen.

– Siden han er strafferettslig utilregnelig og han er som han er, så mener jeg saken burde vært droppet, sier hun.

– Han burde få en døgnbemannet omsorgsbolig. Det skulle han hatt for lenge siden. Da hadde kanskje mye av dette vært unngått.

KOMMUNENS ANSVAR: Forsvarer Jannike Kotai sier kommunen plikter å gi mannen bo- og omsorgstilbud Foto: Per Haugen

Kotai sier mannen har en hjerneskade etter å ha blitt utsatt for vold for mange år siden. I tillegg er han psykisk utviklingshemmet i høy grad.

– Hvem er det som har sviktet her?

– Jeg tenker det er kommunen som ikke har tilbudt ham et ordentlig tilbud. Både med bolig og oppfølging for psykisk helse og praktisk hjelp, sier forsvareren.

Hun mener han ikke har noe i et fengsel å gjøre.

– Fengselet skal ikke være noe bo- eller omsorgstilbud til folk som kommunen av en eller annen grunn ikke finner hensiktsmessig å hjelpe. Her er det for mye psykiatri inn i bildet, sier forsvareren.

Mener han er for farlig for de ansatte

Ordfører Robin Kåss (Ap) mener at en omsorgsbolig ikke har vært forsvarlig i dette tilfellet.

– Politiet har måttet bruke svært sterke virkemidler for å få kontroll på situasjonen. Da sier det seg selv at verken kommune eller lokalbefolkning klarer å føle seg trygge, sier Kåss.

FOR FARLIG: Ordføreren mener mannen er for farlig til at kommunen kan ta ansvaret for ham Foto: Per Haugen

Kåss sier at kommunen kan stille opp dersom det kommer på plass en struktur rundt mannen slik at man kan håndtere ham på en sikker måte.

Også helse- og omsorgstjenestene sier at faren for de ansatte ofte er for stor i slike tilfeller. De kan ikke snakke om denne konkrete saken.

– Vi prøver å skape tillit. Vi prøver å oppsøke, og vi prøver å gi den hjelpen som er mulig. Men så kommer man av og til i situasjoner der personer har en adferd som kan være voldelig eller truende. Da har vi en plikt å sørge for at ansatte heller ikke skal utsettes for unødvendige belastninger, sier Aud Fleten som er kommunal sjef for helse- og omsorg.

– Har ikke noe annet valg

Politiet håper en varetektsfengsling kan bidra til en kortvarig trygget for naboene.

IKKE TILSTREKKELIG: Politiet forstår at nabolaget ikke føler seg trygge Foto: Per Haugen

– Men dette vil være en utfordring for fremtiden. Det må både kommunen, helsevesenet og politiet være klar over, sier politiadvokat ved Sør-Øst politidistrikt, Christian Ytterbø.

Politiet mener at tilbudene mannen har fått til nå har vært for dårlige.

- Sånn politiet vurderer saken nå, så er ikke tilstrekkelige tiltak satt i verk av kommunen eller helsevesenet for å beskytte borgerne. Da har ikke politiet noe annet valg enn å fremstille siktede for varetektsfengsling.

De kommer til å fremme saken for statsadvokaten med innstilling om særreaksjon, som tvungen psykisk helsevern eller omsorg.

- Noen har ansvaret

Stian og familien turte ikke å bli boende i huset der mannen stadig vekk dukket opp. De har nå flyttet til et annet sted i Porsgrunn.

– Vi har fremdeles ikke vasket oss ut fordi vi ikke har turt å komme hit når vi ikke vet hvor han oppholder seg, sier Stian.

Han får heller ikke sove om nettene og er derfor sykemeldt.

Han sier at han føler en helt annen ro nå som han sitter i varetekt. Men det er bare midlertidig, og nå må noe varig komme på plass, sier han.

– Han må få hjelp. Jeg vet ikke om det er regelverket som er riv ruskende galt eller hva det er for noe, men noen må ta ansvaret for ham. Noen har ansvaret for meg i samfunnet og. Hvis jeg gjør noe galt så er det noen som setter meg til veggs på det. Det burde vel gjelde for alle.