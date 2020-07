De siste årene har vært tunge for Aston Martin. Salget har falt, regnskapstallene har vært røde – og aksjekursen har stupt.

Tunge tider er slett ikke uvanlig for Aston Martin. Det høyprofilerte merket har en historie med mange opp- og nedturer.

Samtidig er det få merker som har i nærheten av samme status og posisjon i bilverdenen. Tett forbindelse med James Bond har naturligvis heller ikke skadet. Aston Martin har i flere tiår laget ekte drømmebiler.

Nå kommer de med én til, som på mange måter også blir den viktigste modellen fra Aston Martin noensinne.

De aller første eksemplarene av SUV-en DBX har nemlig nå rullet av samlebåndet ved den nye fabrikken i Wales. De første kundene skal etter planen få bilene sine mot slutten av denne måneden.

Vakte oppsikt

Hadde det ikke vært for DBX, kunne dagens situasjon betydd kroken på døren for Aston Martin.

De har investert betydelige summer i utviklingen av bilen. Går det som de planlegger, vil DBX gi dem en kraftig salgsøkning, samtidig som marginene på en bil som dette er gode. Men de er altså helt avhengige av at DBX blir en suksess.

Aston Martin viste det første konseptet tilbake i 2015. Da som en høy og spesiell coupe, designet fikk ikke bare stående ovasjoner, for å si det litt diplomatisk...

Historisk dag for Aston Martin: Her ruller den aller første DBX av samlebåndet.

V8 og 550 hestekrefter

Når vi nå har kommet til produksjonsklar bil, er resultatet langt mer konvensjonelt. Det ser rett og slett ut som en SUV, med mange designdetaljer som vi kjenner igjen fra Aston Martins øvrige modeller.

Og designet har naturligvis vært en nøtt. Mange purister steiler over bare tanken på at Aston Martin skal lage SUV. Målsetningen har uansett vært å "overtale" dem, og i tillegg naturligvis hente veldig mange nye kunder til merket. Om det går, får vi relativt kjapt svaret på.

Under panseret finner vi en motor som i alle fall skal sørge for riktige ytelser i en bil som kommer fra Aston Martin. Mercedes-AMG leverer V8-eren med dobbel turbo og 550 hestekrefter. 0-100 km/t går på 4,5 sekunder, toppfarten er på 295 km/t. Kreftene går via en 9-trinns girkasse, til alle fire hjul.

Fire år etter at konseptet første gang ble vist er den klar: Den aller første SUV-en fra Aston Martin.

Nesten doble salget

Og Aston Martin lover kjøreegenskaper som står i forhold til ytelsene. Dette skal bli en av de mest kjøreglade bilene i klassen. Her skal man virkelig kunne ha det morsomt bak rattet, i tillegg til at bilen har plass til fem og bagasje.

Prisen starter på 158.000 pund hjemme i Storbritannia. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 1,8 millioner kroner, før norske avgifter. Det betyr nok at vi fort er et stykke over 3 millioner for en DBX på norske skilter. Det kan også bli betydelig mer.

Mens Aston Martin i fjor solgte rundt 6.500 biler totalt sett, skal den kommende SUV-en etter planen nesten doble dette antallet. Produksjonsmålet ligger nemlig på 4.000 biler årlig, med muligheter for å øke dette hvis etterspørselen tilsier det. Kapasiteten er nemlig høyere. Aston Martin skal ha 2.000 bestillinger inne allerede.

Slik ser det ut innvendig, her kommer Aston Martin også å tilby mye skreddersøm.

Har SUV fra før

Aston Martins research har vist at så mye som 72 prosent av deres eksisterende kunder også har en SUV i garasjen (eller kanskje snarere; garasjene).

Her er det to modeller som utmerker seg: Porsche Cayenne og Range Rover. Målsetningen er naturligvis at disse eierne nå skal kjøpe Aston Martins egen SUV i stedet.

Her til lands har Aston Martin-salget tradisjonelt vært så begrenset at vi nesten ikke kan bruke ordet nisje en gang. Men det vil den nye SUV-en garantert endre på.

