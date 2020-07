Dette sier politimannen om den dramatiske videoen

Søndag publiserte TV 2 en video som viser at en politimann på brutalt vis legger svensk-somaliske Qadar Osman Abdi (24) i bakken under et politiavhør. Saken vekker sterke politiske reaksjoner. Samtidig har politimannen formidlet hva han mener skjedde.

I avhøret fra september i fjor erkjenner Qadar Osman Abdi å ha oppbevart store mengder narkotika. Erkjennelsen førte til at han senere ble dømt til fengsel i ti og et halvt år.

Underveis i avhøret ber politiet ham om å skrive ned passordet til Snapchat-kontoen sin. Abdi skriver først på lappen, for så å ombestemme seg og krølle sammen papirbiten.

Deretter blir han lagt i bakken av den mannlige politibetjenten. I videoen ser man at han tar armen sin rundt 24-åringens hals. Abdi har forklart at han var livredd og at han ikke fikk puste.

Saken etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker. Politimannen nekter straffskyld.

– Da politimesteren ble kjent med forholdet ble den vurdert såpass alvorlig at den omgående ble oversendt spesialenheten. Det er spesialenheten som etterforsker og påtaleavgjør straffbare handlinger begått av polititjenestemenn i tjenesten, opplyser politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt i en e-post til TV 2 og fortsetter:

– Da saken er under etterforskning hos spesialenheten kan jeg derfor ikke gå noe nærmere inn på forholdet, men må henvise dere til Spesialenheten for uttalelse.

Dette sier politimannen

Mandag har TV 2 vært i kontakt med betjentens forsvarer, advokat Carl Henning Leknesund.

– Utgangspunktet for min klients inngripen overfor fornærmede var at han begynte å destruere det han trodde var et svært viktig bevis i saken, nemlig en Snapchat-adresse til det man antok var bakmannen i utlandet i det som fremstår å være en svært alvorlig straffesak med innførsel av betydelig mengde narkotika.

Leknesund sier at politimannen ikke visste at et kameraet allerede hadde fanget opp hva Abdi hadde skrevet på lappen som han krøllet sammen.

REDD: Narkotikadømte Qadar Osman Abdi sier at han opplevde situasjonen i avhørsrommet som svært skremmende. Foto: Elisabeth Røvær / TV 2

– Når det gjelder selve maktutøvelsen, så vises denne klart på videoen, som er lekket til mediene før undertegnede selv hadde sett den. Det er etter vårt syn tale om en kortvarig fysisk inngripen der man hører fornærmede snakke gjennom hele hendelsen. At fornærmede ikke fikk puste under hendelsen, er en påstand som bestrides av min klient, sier han.

– Beviser ingenting

Videoen har skapt reaksjoner, også fra politisk hold.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen mener videoen ikke beviser noe som helst, og at det hele aldri burde vært omtalt av TV 2.

Det gir han uttrykk for i et Facebook-innlegg publisert søndag kveld:

REAGERER: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Skjerp dere, TV 2. Jeg hadde forventet mer av dere. Riktignok er det agurktid, men dette er kun dårlig kampanjejournalistikk, skriver Amundsen på Facebook.

Overfor TV 2 utdyper han:

– Jeg stiller spørsmål ved om TV 2 gjør jobben sin som en allmennkringkaster når man velger å legge til rette for sånne påstander mot norsk politi, fra personer som ikke driver med noe annet enn kriminalitet, sier Amundsen til TV 2.

– Er du uenig i at politimannen holder et halsgrep i denne videoen?

– Jeg mener det er fullstendig umulig å kunne trekke slutninger på bakgrunn av de sekundene med videomateriale som dere sitter med, svarer Amundsen.

– Må etterforskes som tortur

Petter Eide i Sosialistisk Venstreparti sitter i justiskomiteen sammen med Per-Willy Amundsen. De to politikerne er rykende uenig i denne saken. Eide mener det er helt irrelevant hva slags lovbrudd Abdi har begått.

– Dette må etterforskes som tortur, sier Eide.

KRITISK: SV-politiker Petter Eide reagerer på videoen fra avhørsrommet i Kristiansand. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Politimannens forsvarer, advokat Carl Henning Leknesund, er ikke enig.

– Påstanden fra Petter Eide i SV om at saken må etterforskes som tortur, fremstår - med respekt å melde - som uten forankring i sakens faktum og ute av alle proposjoner, sier Leknesund.

– En domstol ville ledd av det

SV-politikeren er overrasket over Amundsens uttalelser i forbindelse med denne saken. Han mener det er viktig å ikke knytte denne saken opp mot verken rasisme eller lovbruddets karakter.

– Det er ganske sjokkerende at en tidligere justisminister ser gjennom fingrene og prøver å bagatellisere det. Han relativiserer det i forhold til forbrytelsens karakter, og det er helt irrelevant. En domstol ville ledd av det, sier Petter Eide.

Per-Willy Amundsen mener at det ikke foreligger noe som tilsier at politiet bruker unødvendig fysisk makt i dette tilfellet.

– TV 2 burde skamme seg som bruker denne personen som sannhetsvitne og beskylder politiet for rasisme og maktmisbruk. Dette er kun dårlig kampanjejournalistikk, sier Amundsen.

– Det er viktig å ikke nødvendigvis knytte dette opp mot rasisme, eller den forbrytelsen han har gjort. Når en politimann bruker vold for å skaffe informasjon, eller en tilståelse, så må det etterforskes som mulig tortur, sier Eide.