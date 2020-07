MGP-Ulrikke har fått seg kjæreste

Mye har skjedd for artist Ulrikke Brandstorp det siste året. Det ble et stort stemmekaos da hun vant Melodi Grand Prix, som resulterte i at hele seieren holdt på å glapp.

Hun stod likevel igjen med vinnerbilletten, og det så lenge ut som at hun skulle få representere Norge i Eurovision Song Contest. Slik ble det ikke, da Eurovision Song Contest ble avlyst som følge av koronaviruset som spredte seg over hele verden.

I ettertid har mange nysgjerrige fans lurt på om den vakre artisten har vært ledig på markedet, og da God kveld Norge møtte sangeren før Allsang på grensen prøvde hun å tulle bort spørsmålet om en mulig flørt.

Nå, på sin egen bursdag, avslører hun imidlertid gjennom et bilde på sin egen Instagram at hun har fått seg kjæreste.

- Det er superkoselig! Jeg er veldig lykkelig! skriver hun i en melding til God kveld Norge, og legger til:

- Resten av bursdagen skal nytes med han og min nærmeste familie.

Noe mer om forholdet ønsker ikke Brandstorp å fortelle, men på bildet kommer det fram at den utkårede heter Oskar.

Hadde datingforbud

I et tidligere intervju med God kveld Norge har Brandstorp vært ærlig om at aritstkarrieren har gått på bekostning av andre ting i livet hennes, hva gjelder både venner og kjærligheten.

– Det jeg føler mest på er vennesituasjoner. For jeg jobber når alle andre har fri, sa hun da.

Da kunne hun også fortelle at hun i en periode hadde datingforbud for å fokusere på det som skjer i artistkarrieren hennes. Hun var likevel ikke fremmed for dating, når hun fikk lov, og var ærlig om at hun savnet en armkrok.

– Det finnes ikke noe filter. Ser jeg en kjekk mann så går jeg bort og sier «Hei!». Du kommer jo ikke noe sted ved å ikke ta tak da, lo Brandstorp den gang.