Dommersjefen innrømmer feil – Brann leverte inn klage på gult kort

Brann-keeper Ali Ahamada fikk gult kort da han ifølge Dommer Rohit Saggi forlot streken for tidlig i forbindelse med et straffespark.

– Keeper fikk gult kort, men etter nye regler fra 1. juni skal det først gis tilsnakk, sier dommersjef Hauge til NRK.

Han vil ikke konkludere med at det var galt å la Sandefjord ta straffen på nytt, men innrømmer at Branns Daouda Bamba skulle hatt et mål godkjent. Ved den anledningen ble det vinket for offside.

– Jeg har ikke sett gode nok bildebevis ennå til å si at det var feil å ta straffen om igjen. Også scoringen var åpenbart feilaktig annullert, sier Hauge til statskanalen.

Dommer Saggi bekrefter til Bergensavisen at han ga gult kort til Branns keeper basert på det gamle regelverket, og sier at det ikke var for munnbruk.

– Nei. Han oppførte seg fint, sier dommeren.

28 år gamle Saggi fikk også mye kritikk for sine avgjørelser i kampen mellom Vålerenga og Stabæk tidligere i sesongen. Da ble Oslo-klubbens spiller Herolind Shala utvist for filming, men Vålerenga klaget i etterkant og spilleren unngikk suspensjon.

Det gule kortet til keeper Ahamada skulle altså ikke blitt tildelt, og Brann melder mandag at de vil klage på avgjørelsen.

– Dette er en formell feil og derfor har vi levert en protest for å få strøket det gule kortet til Ali (Ahamada), sier Branns sportssjef Rune Soltvedt i en uttalelse til klubbens nettsted.

(©NTB)