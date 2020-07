Tore (18) eier fotballsko til en kvart million kroner

Fotballsko er det viktigste arbeidsverktøyet til en fotballspiller, og hvilke sko en bruker er langt ifra tilfeldig – eller uten betydning – enten du spiller for Barcelona eller Hana Idrettslag.

Der noen sverger til svarte skinnsko av den gamle typen, jakter andre den aller nyeste modellen.

Eier over 140 par fotballsko

Sjansen er uansett stor for at typen du ser etter til slutt ender opp i 18 år gamle Tore Lindefjelds besittelse. For på gutterommet i Sandnes har han over 140 par stående i skohyllen, og til utstilling i et glassmonter, og stuet bort i en kiste.

– De fleste skoene jeg har, er ute av produksjon, sier unggutten til TV 2.

– Jeg liker best de modellene som er et par år gamle. Og helst skal de aldri ha vært brukt. Da får jeg tak i litt sjeldne modeller som er vanskelig å få tak i, og som er veldig ettertraktet. Folk er villig til å betale ganske mye for fem-ti år gamle sko.

Det var Sandnesposten som omtalte Lindefjeld og hans skosamling først.

Det var Lindefjelds første par med Adidas-modellen F50 som startet fascinasjonen for fotballsko, men juvelen i samlingen er skoene til to tidligere Manchester United-spillere.

– Sko signert Paul Scholes og Ryan Giggs, sier Lindefjeld og viser dem stolt frem selv om han selv er Chelsea-tilhenger.

Skoene er henholdsvis av den samme typen Paul Scholes brukte i Manchester United-comebacket i 2012, og av den typen Ryan Giggs brukte i sin 800. United-kamp.

Lagt samlingen ut for salg

Lindefjeld har nå samlet på fotballsko i over fem år.

– Det har tatt seg gradvis opp. Det er først de siste to-tre årene at det virkelig har blitt mye sko. Jeg synes de er veldig fine å se på, og det er kjekt å ha en samling å vise frem.

Men nå vurderer Hana-gutten å selge hele eller deler av den enorme samlingen. Til høsten bytter han nemlig ut gutterommet med Folkehøgskole.

– Jeg la ut hele samlingen på Finn, og hadde raskt 16 000 visninger og over hundre meldinger fra folk som var interessert og ville kjøpe. Det stopper ikke med å tikke inn meldinger, sier unggutten og viser frem alle de uleste meldingene på mobilen.

Men hvis du ønsker å sikre deg Lindefjelds samling, må du være villig til å bla opp.

– Verdien er nok ganske nær 250 000 kroner for alt sammen.

Og tenåringen mener fotballsko er som lagringsvin.

– Verdien stiger bare med årene, sier han med et smil.