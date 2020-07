Derfor er juli så kald

Vind fra Grønland har ført til at juli så langt har vært betydelig kaldere enn vanlig.

I månedsskiftet blåste bokstavelig talt varmen bort, og siden har den vært fraværende.

Men det har en forklaring.

– Det har vært forhold i atomsfæren som har fremmet nordvestlig luftstrøm, og nordvestlig vindretning er den kaldeste som finnes på denne tiden av året, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo til TV 2.

Vinden som har blåst innover Norge siden slutten av juni, har kommet fra utenfor Grønland og Jan Mayen.

Kjøligste dagen

Ifølge Slettebø vil det ta tid før luftstrøm endrer retning. Derfor har det kjøligere juliværet vart en god stund.

Ifølge meteorologen har det enkelte steder i landet vært 10 grader under normalen.

Og det ser ut til at det kjølige været fortsetter.

Tirsdag ser ut til å bli den kjøligste dagen i Oslo-området og øst på Østlandet på en og en halv måned, siden begynnelsen av juni. I de nevnte områdene er det meldt 13-14 grader og regn.

Det blir hverken dårlig eller strålende sommervær denne uken i #Norge 🤷‍♂️ Lokale ettermiddagsbyger gjør det tidvis vått både i nord og i sør, men den gode nyheten er at det etter hvert blir stigende temperaturer over hele landet! 🌦️🌡️ pic.twitter.com/ccKy1UsEVW — Meteorologene (@Meteorologene) July 13, 2020

Det er uvanlig kjølig, ifølge Slettebø.

Ikke varmt med det første

I andre deler av landet, som i Nordland, er det derimot høyere temperaturer i starten av uka.

På Sørlandet og Østlandet kan temperaturene komme opp i 25 grader mot slutten av uka.

– Men det er for mye lavtrykk i omløp til at det kan bli varmt i for eksempel Bergen, sier meteorologen.

Dermed ser det ikke ut til at hele Norge kommer til å bade i sommervarme og sol samtidig med det første, slik det var i slutten av juni.