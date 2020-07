TV 2s fotballeksperter er ikke i tvil om at Manchester Citys frifinnelse vil ha stor betydning på de kommende årene.

Mandag kom beskjeden om at Manchester City ikke blir utestengt fra europeiske turneringer de to neste sesongene.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) kom frem til at klubben ikke hadde brutt Financial Fair Play-reglene, noe Uefa mente City hadde gjort.

– Det er en kjempeseier for klubben, Pep Guardiola og alle stjernespillerne, sier Brede Hangeland.

Det har i lang tid vært spekulert i at klubben kunne miste stjernespillere som Kevin de Bruyne og hovedtrener Pep Guardiola dersom de hadde blitt utestengt fra de europeiske turneringene. Etter mandagens avgjørelse sank sannsynligheten for det betraktelig.

Manchester City-korrespodent for The Athletic, Sam Lee, frykter for hva som kunne skjedd dersom City hadde blitt kjent skyldig i brudd på reglene.

– City planlegger å bruke penger på spillere i sommer. Nå kan de gjøre det. Bare tenk hvordan det hadde blitt om avgjørelsen hadde gått andre veien.

– Dersom vi nå hadde snakket om at City var utestengt fra Champions League i to sesonger, da ville vi snakket om Guardiolas fremtid, ingen penger til å forsterke laget, og stjernespillere på vei bort. Ingenting av det skjer nå, sier Lee til TV 2.

Ekspert tror det kunne tatt City fire år å reise seg igjen

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener at seieren til City er ekstremt viktig for fremtiden. I verste fall tror han det kunne tatt fire år før klubben kom seg tilbake på samme nivå.

– En utestengelse ville ført til en energitapping av hele organisasjonen. Spillere ville forsvunnet ut av klubben, det ville blitt spørsmål rundt Pep Guardiolas fortsettelse. Det ville også påvirket omdømmet til klubben, så det er ekstremt viktig for City at de ikke røyk på den smellen.

En utestengelse ville ført til en kraftig dupp for storklubben, ifølge Thorstvedt.

– Eierne i City tenker alltid langsiktig og har penger, så de ville kommet opp på nivå igjen. Men jeg tror det kunne tatt i alle fall fire år før de var like gode igjen, dersom det hadde endt med utestengelse.

Han får støtte fra kollega Brede Hangeland.

– City unngår en dramatisk situasjon som kunne gitt dem spillerflukt og omdømmetap. De kunne blitt en syndebukk i europeisk fotball. Dette er den viktigste dagen til City denne sesongen. Seieren de tar i dag kan ikke undervurderes, sier TV 2s fotballekspert.