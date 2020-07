Jaguar XJ kom på markedet første gang i 1969 og har siden opparbeidet seg en unik posisjon som luksusbil.

Direktørbilen med kattelogoen i grillen kom i sin siste generasjon i 2009. Da gikk designet helt nye veier, sammenlignet med forgjengerne.

I fjor sommer ble produksjonen avsluttet. Overraskende nok hadde ikke Jaguar noen arvtaker klar. Men de var godt i gang med oppfølgeren, planen var at den skulle komme i år.

Da vi i Broom i fjor høst var invitert til åpningen av Jaguar Land Rovers nye designsenter i England, var vi først lovet å få en titt på neste XJ der. Det ble kansellert i siste liten, uten at vi fikk noen veldig god begrunnelse på hvorfor.

LES MER: Her slipper vi ikke inn før mobilen er plombert

Skulle snu det i år

Forklaringen har vi kanskje nå. Britiske medier skriver nemlig at Jaguar har måttet utsette lanseringen av nye XJ, til 2021.

Årsaken skal være stramme prioriteringer, etter at Jaguar Land Rover-konsernet har havnet i hardt vær økonomisk.

Dette startet allerede før korona-pandemien skyllet inn over bilbransjen. Jaguar og Land Rover har blant annet blitt rammet av at etterspørselen etter dieselbiler har sunket kraftig de siste årene. Salget deres har falt, samtidig som regnskapstallene har blitt røde.

I år skulle de så snu dette, blant annet med en større spareplan. Men så kom korona og endret på veldig mye. Fabrikken i Castle Bromwich har vært stengt i lengre tid og når den åpner, blir det med redusert kapasitet, for å hindre smitte.

Luksus for deg som tør å skille deg ut

Slik så det ut i siste generasjon Jaguar XJ. Det er ventet at oppfølgeren blir enda mer eksklusiv når den kommer til neste år.

Mer eksklusiv og påkostet

Nå må konsernet prioritere stramt. All pengebruk som ikke er høyst nødvendig, er satt på vent. I en slik situasjon blir det også viktigere å konsentrere seg om bilene som selger best. Ved å utsette nye XJ, sparer de penger på kort sikt.

Det vi vet om neste XJ, er at den skal bli helelektrisk. Det i seg selv er naturligvis et ganske betydelig element av gambling.

Det er også grunn til å vente at nye XJ blir enda mer eksklusiv og påkostet enn tidligere. Det blir stadig flere rike mennesker i verden. Mange av dem etterspør noe som virkelig skiller seg ut og synes de tradisjonelle premiummerkene blir for alminnelige.

Les om Jaguar i vår store bruktbilguide her

Forrige generasjon XJ var et kraftig brudd med designtradisjonene for denne modellen.

Løfter salget i Norge?

De siste årene har det kommet en rekke nye luksus-SUVer ut på markedet. Jaguar håper at XJ skal kunne fungere som et alternativ til disse, men samtidig bli oppfattet som like eksklusiv.

Når den kommer, blir nye XJ med god margin verdens mest eksklusive elbil. I tillegg til høy luksusfaktor og alt konsernet kan fremvise av teknologi og utstyr (det er ikke rent lite), blir det også forventet at bilen kommer med svært god rekkevidde. Å gå tom for strøm er neppe noe denne kjøpegruppen ønsker å bekymre seg for.

Tradisjonelt har salget av Jaguar XJ vært svært begrenset i Norge. Det kan endre seg nå. Uten moms og uten avgifter, får den et solid fortrinn sammenlignet med øvrige luksusbiler i markedet. Dermed ligger det nok også an til kraftig økning i salget her hjemme, når den kommer.

Brukt XJ: Her får du virkelig mye luksusbil for pengene

Se video: Her viser Jaguar oss et glimt av fremtiden