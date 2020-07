Utelivsbransjen eliminerte «korona-køene» etter skandalehelg

– Vi så en løssluppenhet blant publikum de første helgene utestedene åpnet. Det var som når en slipper kyr ut på beite, sier daglig leder Frank Binner ved Fotballpuben og Downstairs i Bergen.

De siste ukene har han og flere andre aktører i utelivsbransjen i Bergen slitt med å holde kontroll på gjestene, spesielt på utsiden av serveringsstedene.

FORRIGE HELG: Ved flere av utestedene i Bergen ble det rapport om lange og trange køer og publikum som stort sett gav blaffen i avstandsregelen. Nå tar utestedene tar affære. – Det fungerte veldig bra denne helgen, forteller Frank Binner, daglig leder ved Fotballpuben og Downstairs i Bergen. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Konstante brudd på den såkalte «én-meters-regelen» i lange og trange køer skapte reaksjoner fra flere hold.

TV 2 kunne i forrige uke fortelle om elleville tilstander på byen og at ingen kontrollører var ute, hverken fredag eller lørdag for å kontrollere. Mens kontrollører i Oslo jobbet på spreng både fredag og lørdag helt frem til stengetid, var ikke en eneste kontrollør på jobb i Bergen.

Men denne helgen tok bransjen selv og skjenkekontoret skikkelig grep.

Skyter av publikum

– Det fungerte veldig bra denne helgen, folk viser forståelse. Det vi ser er at de kommer litt tidligere ut på byen, det fordeler seg litt utover og omsetningstapet er derfor heller ikke merkbart, sier Binner.

Han skryter av publikums opptreden denne helgen, selv om de noen få ganger måtte gripe inn.

– Folk var jo litt lei av koronarestriksjonene, de så jo på smittetallene at det omtrent ikke var smitte i Bergen, og det gjør at noen blir mer uforsiktige, sier Binner som bruker en del ressurser på kun å sikre at smittevernreglene overholdes.

Binner sier det er avgjørende å ha en fortløpende og god dialog med de som står i kø og gi beskjed til folk dersom de kommer inn slik at man eliminerer ansamlinger av folk.

– Publikum det største problemet

– Det vi observerte både inne og ute var stort sett veldig bra. Ved noen få tilfeller var det behov for veiledning på stedet. Så oppsummert tar de aller fleste dette på stort alvor, sier Terje Gjertsen, leder ved kontoret for skjenkekontroll i Bergen kommune.

Han forteller at skjenkekontoret denne helgen hadde over 40 kontroller. I tillegg gikk kontrollørene gjennom byen og observerte steder uten å formelt kontrollere.

– Når det gjelder publikum er det nok der problemet er størst. Vi observerer at utestedene gir beskjeder, og at det er problemer å få folk til å etterkomme det, sier Gjertsen til TV 2.

– Kontroller er viktig for å sikre at smittevernreglene blir overholdt, sier Gjertsen som lover at kommunen vil ha samme fokus på kontroller i ukene som kommer.

Brukte megafon

– Vi hadde mye større fokus på dette med en meters avstand, og de fleste gjestene klarte å holde avstand, sier Yngve Raad, avdelingsleder for PSS Securitas Vestland.

Raad sier han så stor forskjell i forhold til helgen før og mener at utestedene jevnt over hadde mye mer fokus på smitteverntiltak denne helgen.

Selv var Raad på jobb lørdag, ekstra godt utstyrt med både megafon og kritt.

– Megafonene fikk jeg bare bruk for å benytte én gang, men utfordringen er likevel at vi hele tiden må jobbe med publikum, sier Raad.

Krittet som skulle brukes til å tegne avstandsmerke, var derimot ingen suksess i regnet, erkjenner Raad.

Han forteller at vekterne denne helgen var rundt i hele Bergen og observerte.

– Køene til utestedene var stort sett uproblematisk, men vi merket at det var ansamlinger rundt kiosker, der samles det mye folk.