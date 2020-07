Eksperten har én favoritt: – Det blir et bikkjeslagsmål om CL-plassene

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror det blir et bikkjeslagsmål når Chelsea, Leicester og Manchester United nå må slåss om to CL-plasser. Men et av lagene er han trygg på.

Mandag formiddag ble det klart at Manchester City ikke blir utestengt fra Europacup-spill etter at Idrettens voldsgiftsrett (CAS) kom frem til den beslutningen.

Avgjørelsen fører til at Manchester City likevel vil få spille Champions League de to neste sesongene. Dermed tilspisses kampen om en topp fire-plass i Premier League, som gir mesterligaspill.

Dersom City hadde blitt utestengt, ville nummer fem på tabellen fått tildelt Champions League-plass. Nå er det igjen topp fire som gjelder. Liverpool og Manchester City er sikret mesterligaspill, mens Chelsea, Leicester og Manchester United kniver om de to siste plassene.

– Det blir et bikkjeslagsmål om å greie det nå, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Manchester United har kommet seg opp i en god posisjon. De er i veldig god form og ruller på, mens Leicester og Chelsea har vist svakhetstegn de siste kampene, sier Thorstvedt.

Thorstvedt tror at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United får spille i Europa neste sesong.

– Jeg tror United fikser det sammen med Liverpool og City. Så er det de to andre det står og vipper på, sier han.

Regnet med minst ett år

UEFA dømte først City til to års utestengelse. Klubben skulle også betale en bot på 30 millioner Euro. Klubben må fortsatt betale en redusert bot på 10 millioner, for manglende samarbeid med UEFA under etterforskningen. Det var få som trodde på frikjennelse for de blåkledde fra Manchester.

– Da City først anket dommen fra UEFA på to år, regnet de fleste med at det kom til å bli minst ett år utestengelse. Så avgjørelsen var en overraskelse, det gjør at ting snur litt, sier Thorstvedt om avgjørelsen.

– Jeg tror ikke United ble veldig stresset. Jeg tror de har kontroll og at de føler selv at de har kontroll på dette. Men så er det klart at de to andre er litt mer nervøse nå, fortsetter han.

Dersom Manchester United vinner over Southampton mandag kveld, vil de innta tredjeplassen foran Chelsea og Leicester. Chelsea har ett poeng mer en Leicester. Begge lag har vist svært varierende form de foregående rundene.