Fallulykke ved «Rampestreken» – hentet av luftambulanse

Klokken 11.43 mandag formiddag skriver politiet i Møre og Romsdal at de har fått inn melding om en fallulykke ved «Rampestreken» i Åndalsnes.

Visit Norway omtaler strekningen, som går opp Romsdalstrappa, som en av de mest populære trimturene i området. Turen er på deres nettsider kategorisert som «utfordrende».

Ifølge politiets operasjonsleder Per Åge Ferstad er det et barn, en gutt under ti år, som har falt. Politiet fikk inn melding om ulykken klokken 11.01.



Luftambulanse holdt mandag formiddag med på å hente ut den skadde, som hele tiden har vært ved bevissthet, ifølge Ferstad.

– Redningsmann var i kontakt med den skadde klokka 11.46, og driver nå forberedelser for å hente ut den skadde, sier han.

Skadegraden og fallhøyden er ikke kjent. Politiet har i 12.30-tiden ikke kommet i kontakt med personene gutten var på tur med, men har patruljer som arbeider med dette.

I 12.20-tiden mandag har TV 2 mottatt bilder fra stedet som viser luftambulansen fly fra stedet.

– Han flys til Ålesund sykehus. Han har som sagt vært bevisst hele tiden, og selv om han har noen skader, kan det tolkes som at de ikke er kritiske. Det blir nok tatt en vurdering på dette videre, men det er et godt tegn at han sendes til Ålesund. Som oftest blir en sendt rett til Trondheim ved alvorlige skader, sier Ferstad.