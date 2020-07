Hyundai er ikke akkurat bilmerket vi forbinder med digre luksusbiler her hjemme. Nei, Hyundai handler for det aller meste om fornuft. Om praktiske "hverdagsbiler", som regel til gunstig pris.

Men Hyundai kan by på mer enn det. For eksempel den digre luksus-sedanen Equus, som også selges under navnet Centennial i enkelte markeder.

Den har aldri blitt solgt ny i Norge, men nå ligger det faktisk ett eksemplar av den til salgs i bruktmarkedet her hjemme.

Selger kaller seg "Koremb Oslo". Bak det noe kryptiske navnet skjuler det seg en veldig naturlig eier av en bil som dette: Nemlig Sør-Koreas ambassade i Norge!

Ikke noe å si på komforten i baksetene, her blir du fraktet rundt med stil.

Ny pris

En våken Broom-leser har tipset oss om annonsen på bilen som nå er merket med "new price". Og ny pris er det absolutt snakk om. Her har de nemlig kuttet prisforlangende med hele 90.000 kroner, i forhold til det som først var prisantydning.

Nå er det 263.847 kroner som gjelder. For de pengene får du altså ett stykk koreansk luksusbil, med diger motor og veldig mye utstyr.

2012-modellen har ikke gått mer enn 108.703 kilometer. Kjenner vi kjøremønsteret til en ambassade rett, har det sannsynligvis vært pen kjøring det aller meste av tiden, ofte med ambassadøren selv i baksetet.

Equus selges også under navnet Centennial, vi snakker flaggskip fra Hyundai.

Maksimal komfort

Dette er Hyundais svar på luksusbiler som Mercedes S-klasse og Audi A8, for å nevne noen. Under panseret finner vi ikke mindre enn en V8-motor på 4,6 liter og 371 hestekrefter. Bakhjulsdrift er det som gjelder her. Har du sans for litt god, gammeldags sladding på vinteren, bør alt ligge til rette for det!

Som seg hør og bør er bilen sort, med sort skinninteriør. Det er også store doser treverk innvendig, inkludert bordene på forseteryggene og en stor midkonsoll mellom de to baksetene. Ja, her er det to separate seter bak, naturligvis for maksimal komfort.

Slik ser eksemplaret som nå er til salgs ut, CD-skiltene tilhører den koreanske ambassaden. Faksimile fra www.finn.no.

Hvem er i målgruppen?

Priskuttet indikerer at det neppe er enkelt å selge en bil som dette i Norge. Men SÅ mye bil for 263.000 kroner skal du virkelig slite med å finne andre steder.

Egen skjerm for de i baksetene hører med.

Hvem er så i målgruppen her? Kanskje er det en Hyundai-entusiast der ute som nå ser sitt snitt til å skaffe seg en helt unik bil? Eller kanskje er det noen som trenger en staselig bil til representasjonsbruk? Eller kanskje er det noen som rett og slett vil ha en stor luksusbil, til lavpris?

Uansett hvem og hva håper vi denne bilen kommer til noen som vet å ta vare på den – og sørger for at det fortsatt vil rulle ett eksemplar av andre generasjon Hyundai Equus på norske veier!

