Bane NOR tiltalt for uaktsomt drap etter Filipstad-ulykken

7. oktober må Bane NOR SF møte i Oslo tingrett, tiltalt for uaktsomt drap.

I februar 2019 tok tre ungdommer seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo. Even Warsla Meen omkom, mens kjæresten og hans beste venn ble kritisk skadd.

De to andre ungdommene fikk omfattende brannskader. For dette er Bane NOR tiltalt for straffelovens § 280, uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse.

Selskapet er også tiltalt for manglende sikring av området etter jernbaneloven.

I april godtok Bane NOR deler av et forelegg på 10 millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven, men selskapet nekter straffskyld i saken.

Derfor ender saken i retten.

Oslo tingrett har satt av åtte dager til behandling av saken. Bane NOR har tidligere uttalt at de mener ungdommenes egne valg står sentralt i saken. Likevel erkjenner de dårlig sikring og tilsyn ved den aktuelle tunnelen.