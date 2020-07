Etter at regjeringen åpnet for å reise til store deler av Europa, har nordmenn sett sitt snitt til å bestille reiser til varmere strøk.

Fredag presenterte regjeringen det nye kartet over røde og grønne land i Europa. De grønne landene får man nå reise til uten å måtte sitte i karantene når man kommer tilbake til Norge.

– I praksis stengte Norge ned 12. mars, og takket være en fantastisk dugnad har vi nå begynt å få kontroll. Det gjør at vi kan åpne opp litt etter litt, uttalte justisminister Monica Mæland på pressekonferansen.

Dermed ble det med ett langt mer fristende for nordmenn å reise utenlands.

– Det tok av som en rakett etter at reiserådene kom ut, sier Terje Berge, kommersiell direktør for Finn Reise til TV 2.

Han forteller at de så en stor økning fra fredag i uke 27 til fredag i uke 28, som var dagen da de nye reiserådene kom.

– Hvis man kun ser på fredagen var det en vekst på 73 prosent på flybestillinger og på pakkereiser var det på firegangeren, sier han.

Trafikken for charterpakker økte nemlig med 442 prosent.

– Det tok helt av på fredag med disse nye reiserådene, sier Berge.

Alicante suser opp

Nøyaktige tall på hvor mange som har bestilt reiser siden fredag, har ikke Finn reise tall på ennå.

– Men det vi ser er mest bestilt på fly, er til Alicante, London og Malaga, som er i en særklasse for seg selv, sier Berge, og legger til:

– Det er jo en del som har eiendommer der, som sannsynligvis har booket fly med en gang.

Videre på listen fulgte Amsterdam, Athen og Nice.

– Er det noen reiser igjen?

– Det er ikke så mye kapasitet på charter nå i juli, men vi ser at det var en god del som booket – spesielt Hellas – fra august og september og oktober. Så både fly og charter har hatt en eksplosiv vekst med disse reiserådene, men det er Hellas som har vært vinneren hos oss, sier han.

– Følger nøye med

Pressesjef John Eckhoff i SAS forteller at de ser en klar etterspørsel etter reiser til destinasjoner rundt Middelhavet, som Spania, Frankrike og Hellas.

– Den kommende etterspørselen vil avgjøre om vi vil sette inn flere fly, men vi er ikke der enda. Vi følger nøye med på markedet og vi har en beredskap som gjør at vi kan sette opp flere flyvninger, sier han.

Han forteller at SAS nå opererer på rundt 30 prosent av sin kapasitet.

– For oss som driver flyselskap og som har satt opp en rekke ruter, så er det gledelig at verden langsomt åpner opp igjen, sier han.

Anders Hjørnholm, presseansvarlig i Norwegian, forteller at de ser en sterkere interesse for flyreiser både innenriks og til utlandet.

– Etter at myndighetene lanserte nye reiseråd på fredag hadde vi vår beste dag for nye bookinger siden koronakrisen inntraff. Etterspørselen er bedre enn forventet, men fortsatt på et svært lavt nivå sammenliknet med en vanlig sommer, sier han.

FHIs kriterier: Dette er kriteriene som hele tiden vil følges opp for å sjekke om det fortsatt er forsvarlig å ha åpnet for karantenefrie reiser til hvert land: Færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå).

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner, men per nå gjelder dette bare nordiske land. Kilde: Folkehelseinstituttet/NTB

Fortsatt plass

Administrerende direktør Christian Grønli i Ving sier til TV 2 at de har opplevd en tredobling i salget etter at reiserådene ble gitt fredag, og til i dag.

– Men vi skal huske på at volumet er betydelig mindre enn det var på samme tid i fjor. Tidligere undersøkelser har hevdet at 85 prosent av alle nordmenn har bestemt seg for å være hjemme i sommer, sier han.

Grønli forteller at de også ser en økning av salget fremover i tid, og at det ser ut til at nordmenn nå begynner å planlegge reiser til høsten og vinteren.

Når det gjelder charterreiser forteller han at Ving fortsatt har ledige plasser på sine fly.

– Ving har egne charterfly og vi vil ikke gjøre noen endringer eller sette inn flere flyvninger nå, i og med at det fortsatt er plasser på charterflyene, sier han.

Hotellbookinger i Norge daler

Mange reiseselskap har nedbemannet og satt fly på bakken som følge av koronakrisen.

– Kapasiteten på charter har jo vært liten og nå setter de opp etter hvert som reiserådene har blitt mer positive. Det samme gjelder flyselskapene som også har økt kapasiteten i lufta, men det er fremdeles ikke på et normalt nivå, understreker Terje Berge i Finn reise.

Tilsynelatende er det nemlig fortsatt Norgesferien som står høyest hos de fleste nordmenn.

– Andelen som booket hotell i helgen gikk ned med ti prosent i Norge, men det er fremdeles Norge som gjelder når de skal booke. Men utlandet har som sagt tatt en rakettvekst nå i helgen.

– Tror du det vil fortsette slik?

– Ja, det tror vi. Hvis ikke det skjer nye utbrudd av smitte og er usikkerhet, så er det mange som er klare til å reise til utlandet. Det kommer mye an på været i Norge også, været er jo en stor faktor i reiselivet, sier han.