Hotellvante nordmenn får standard-sjokk i fjellheimen

Du får verken toalett og dusj på rommet ditt, heller ikke internett eller TV. På noen hytter er det heller ikke dekning.

Det har fått flere nordmenn til å reagere, sier hyttevert Marius Haugaløkken på Gjendesheim øst i Jotunheimen.

Han opplever at hytta, som ligger ved foten av det populære turmålet Besseggen, blir besøk av mange folk som ikke har gått så mye i fjellet før, og som ikke er klar over den enklere losjeringen på hyttene.

– Her om dagen var det noen som lurte på hvor mange TV-kanaler det var på rommet. Jeg svarte at her har vi utsikt, sier Haugaløkken til TV 2.

– Hvis du de siste 20 årene har feriert på hotell i Saint-Tropez, er det en brå overgang, sier han.

FERIE: Hyttevert på Gjendesheim i Jotunheimen, Marius Haugaløkken, sier det er god plass i august hvis man har planer om å gå Besseggen. Bildet er fra påsken i år. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

4000 kroner for parkering

Haugaløkken sier at hotellvante nordmenn av og til kan være utfordrende, men han sier at de forklarer folk at man er på rommet når man skal sove, ellers går man i fjellet.

Hytteverten trekker fram en spesiell hendelse fra tidligere i sommer.

– Vi hadde to gjester som skulle bo her en natt. I og med at det ikke var dusj og toalett på rommet, ville de heller bo et annet sted. Men de ville at bilen skulle stå nærmest mulig Besseggen, dermed betalte de 4000 kroner for parkering, sier Haugaløkken.

Ifølge hytteverten er det nordmenn som reagerer på standarden, mens utenlandske ser ut til å like det enkle.

– Vi har fått en helt ny kundegruppe som kanskje liker å si at de går i fjellet, men som kanskje ikke har gjort det før, sier Haugaløkken.

Fryktet standard-sjokk

Litt lenger øst i landet, på den betjente DNT-hytta Rondvassbu i Rondane, har det kommet inn flere eposter enn vanlig.

– Vi merker at det er en del nye fjellvandrere som kommer på besøk, som ikke kjenner til hvordan ting fungerer. Vi får en del spørsmål og får en del eposter om forskjellig, men det må vi bare forvente, sier hyttebestyrer Øystein Gården.

FULLT HUS: Øystein Gården har vært hyttebestyrer på Rondvassbu turisthytte i 10 år. I helga måtte han si nei til noen for første gang: - Det gjorde vondt. Her er Rondvatnet og fjellene f.v. Rondeslottet, Storbotn og Storronden. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han sier at han fryktet på forhånd en del klager på standarden.

– Det er en del som har spurt om rom med eget bad, men jeg har ikke fått så mye spørsmål som forventet. Folk har funnet ut det på forhånd og vet hva de kommer til. Jeg tror det er mange som synes det er sjarmerende. En hytte er dessuten mer sosialt enn et hotell, sier Gården.

TV-spørsmålet

Kontorsjef Christel Hansen på DNTs Haukeliseter fjellstue sier de stort sett får besøk av nordmenn. Også på hytta som ligger ved Hardangervidda, varierer kundegruppen.

I motsetning til Gjendesheim og Rondvassbu tilbyr Haukeliseter også rom med eget bad og internett.

– Hver sommer er gjestene våre varierte, men vi har nok noen flere som har sin første fjellferie i år. Vi prøver å være flinke til å fortelle gjestene hva de får, slik at de er inneforstått med standarden, sier Hansen og fortsetter:

– Men hvert år får vi spørsmål om hvorfor det ikke er TV på rommet, sier hun.

Må si nei

Både på Gjendesheim, på Rondvassbu og på Haukeliseter er flertallet av de besøkende nordmenn, men også dansker har tatt turen til den norske fjellheimen.

I helgen måtte hyttevertene på Gjendesheim og på Rondvassbu si nei til folk fordi de var fullbooket. Som følge av smittevernreglene er kapasiteten mindre enn vanlig.

Marius Haugaløkken ved Gjendesheim råder folk som har planer om å besøke DNTs hytter i sommer om å booke på forhånd.