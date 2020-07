Parkeringa ved denne turistperla er langt dyrere enn de andre

Som følge av koronaviruset, og at det ikke ble åpnet for å reise karantefritt til de fleste tradisjonelle europeiske ferieland før denne uken, har mange nordmenn valgt å gjennomføre ferien i Norge.

TV 2 har gjennomgått hva det koster å parkere ved det Den Norske Turistforening (DNT) på sine nettsider anser å være landets ti mest populære fjellturer i sommer, og det er store forskjeller: der noen turer i utgangspunktet er gratis, må du ut med over 600 kroner for én dag ved den dyreste. Det er tatt utgangspunkt i de største og mest velbrukte alternativene.

Preikestolen

Turen til Preikestolen i Ryfylkeheiane i Rogaland er ifølge Ut.no en av landets mest bevandrede fjellturer, og har omtrent 300.000 besøkende hvert år.

TUSEN PARKERINGSPLASSER: Ved Preikestolen ligger det to parkeringplasser driftet av Stiftelsen Preikestolen. Det har stiftelsen tjent store penger på siste årene. Foto: Marianne Løvland

Styreleder ved Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold, forteller til TV 2 at de har tusen parkeringsplasser som kan brukes, noe de tidligere denne uken fikk oppleve ikke var nok.

Hos dem koster det 250 kroner å parkere med personbil for én dag. Stiftelsen har økt sine driftsinntekter betraktelig de siste årene. I 2015 var inntektene på nær 5 millioner, i fjor var de steget til 15 millioner. Nesten alt av driftsinntektene inn til stiftelsen kommer fra parkeringsinntekter, opplyser Kjellevold.

Overnattingsgjester og dem som spiser ved Preikestolen Fjellstue parkerer gratis, skriver de på sine nettsider. Ifølge avisa Strandbuen er det også mulig å kjøpe årskort for 500 kroner.

Kjerag

Kjellevold, som også leder Lysefjorden Utvikling, som drifter parkeringsplassen til Kjerag, opplyser om at de har 450 parkeringsplasser ved startpunktet til turen til Kjerag, som normalt begynner ved Øygardstøl. Her koster det 300 kroner å parkere én dag, altså noe dyrere enn det koster å parkere ved Preikestolen.

Gaustatoppen

Det 1883 meter høye fjellet som ligger overfor Rjukan i Tinn kommune har ifølge Visitrjukan.com «Norges videste utsikt», og legger til at man kan se en sjettedel av Norge fra toppen.

IKKE GJØR DETTE: Slik så det ut langs veien nær parkeringen ved Stavsro torsdag. Hundrevis av biler sto ulovlig parkert i veibanen, noe som skapte fullt trafikkaos. Foto: Truls Aagedal

En av de mest populære parkeringsalternativene her er ved Stavsro, 4,3 kilometer fra toppen. Der koster det 150 kroner i døgnet å parkere, og det er parkeringsvakt i tidsrommet 08.00-15.30 på sommerstid. Her er det 200 parkeringplasser.

Torsdag 16. juli rykket politiet ut da både parkeringsplassen og store deler av veikanten var helt full av biler, og daglig leder ved Visit Rjukan, Hege Næss, hadde da en oppfordring som gjør at man kan spare penger:

Det er mulig å parkere gratis ved både Bygget Bistro eller ved den store parkeringen ved Gaustablikk Skisenter. Derfra går det en buss som koster 50 kroner, opplyser Næss.

Et annet parkeringsalternativ er ved Gaustabanens start på Svineroi, men denne er bare gratis for dem som skal ta banen.

Trolltunga

Ved Trolltunga er det i hovedsak tre parkeringplasser du kan bruke. Listas dyreste parkering finner en ved P3 på Mågelitopp, hvor det er 30 plasser. Men den er det liten sjanse for å få benyttet i nær fremtid, om du ikke allerede har bestilt.

EKSKLUSIV PARKERING: Den øverste parkeringa ved Trolltunga koster 600 kroner for én dag, men da slipper en ekstra transportutgifter, eller alternativt å gå langs veien i flere timer. Foto: Tore Meek

– P3 er full hver eneste dag, sier Mai Søfteland hos Trolltunga Roadbus, selskapet som driver transporten opp.

Der koster det 600 kroner å parkere, men til gjengjeld slipper en å gå 4,3 kilometer rett opp, ifølge Søfteland, som anslår at turgåere normalt bruker 2,5 timer opp og ned til neste parkering.

Det er totalforbud mot å parkere langs Mågeliveien på vei opp.

Parkerer man ved neste punkt, på P2 i Skjeggedal, som er regnet for å være hovedstartpunktet, koster det 500 kroner for én dag, 700 for 2 og 900 for tre dager. Her er det 180 parkeringsplasser. Det blir enda dyrere om du ikke vil gå de drøyt fire kilometerne opp, og en voksen person må ut med 200 kroner om man bestiller tur-retur-billett.

På parkeringen P1 i Tyssedal er det 220 plasser, og koster 300 for én dag, 500 for to dager og 700 kroner for tre. Da kommer videre bussutgifter hos minst to forskjellige busselskap i tillegg.

– Det er første gang vi tar i bruk P1 i dag, sier Åse Marie Evjen i Trolltunga AS, som drifter de to nederste parkeringene, til TV 2 torsdag.

Selv om de tar høyere pris enn eksempelvis Preikestolen, hadde Trolltunga AS i 2019 langt lavere driftsinntekter.

Evjen forteller at de har hatt uvanlig få folk hittil i år, men opplyser om at snøen lå lenge, samt at en Ipsos-undersøkelse som varslet om mulig 130.000 besøkende kan ha skremt bort mange.

– Og vi har vanligvis 90 prosent utenlandske turgåere. Men det har begynt å ta seg opp, sier Evjen.

Besseggen

Besseggen1743 drifter størstedelen av parkeringsplassene som er tilgjengelig når man skal på tur til Besseggen, den største av dem ved Reinsvangen. Skal du la bilen stå over to timer koster det 150 kroner for ett døgn og 300 kroner for to døgn. Hver påfølgende dag koster det 100 kroner, men økningen halveres etter dag fem.

Har du punget ut for parkering her er den siste etappen i buss inkludert i parkeringen.

Galdhøpiggen

Torsdag tok 300 personer turen opp til Norges høyeste fjell Galdhøpiggen fra Juvasshytta. Der er det i utgangspunktet gratis å parkere, men en må betale en bomavgift på 100 kroner på veien opp, får TV 2 opplyst av Juvasshytta.

KUN BOMAVGIFT: Om en går turen til Galdhøpiggen fra Juvasshytta er parkeringen gratis, og fra Spiterstulen koster det 50 kroner døgnet. Men det kommer en bomavgift på 100 kroner i tillegg. Foto: Gorm Kallestad

Et annet alternativ er å ta turen fra Spiterstulen, der det lokale hotellet tar 50 kroner døgnet for parkering, i tillegg til at man må betale 100 kroner i bomavgift. Om man er gjest er det inkludert i prisen, opplyser hotellet til TV 2.

Romsdalseggen

På sine sider har Visit Romsdal lagt ut en oversikt over alle stedene det er mulig å parkere gratis i Åndalsnes om man skal ta turen til Romsdalseggen, med markert avstand til Romsdalseggenbussen, samt hvor Romsdalseggenstien er.

Over vidden fra Fløyen til Ulriken i Bergen

Om man velger å parkere i Bergen sentrum, opplyser kommunen om at det går an å kjøpe besøkskort for fem forskjellige boligsoner for 100 kroner via automat på Nøstetorget. Ordningen er under avvikling, men kan benyttes gjennom sommeren som følge av koronaviruset, skriver kommunen på sine nettsider.

Aurlandsdalen

Ut.no anbefaler å starte turen gjennom Aurlandsdalen ved Finse, som ikke har bilvei, og velger en å bruke bil for å komme seg til toget har Bane Nor pendlerparkering.

I deres mobilapp er det ikke mulig å velge å betale for én dag, men det koster 35 kroner å parkere syv dager, samt 100 kroner for 30 dager. Dette gjelder ikke på stasjoner med ordningen bypris, hvor det koster 250 kroner. Ingen av disse stoppene med bypris ligger på strekningen Oslo-Finse eller Bergen-Finse.

KREVER KJØRELØYVE: Rallarvegen er en populær sykkelsti. Bane Nor krever kjøreløyve om en skal kjøre bil på kulturminnet. Foto: Marianne Løvland

Rallarvegen

Den populære sykkelturen Rallarvegen, som normalt startes fra Haugastøl og følger Bergensbanen videre i retning Finse. Ut.no anbefaler å gjennomføre reisen ved å ta tog til Haugastøl, der det i likhet med Aurlandsdalen blir Bane Nors parkeringsplasser som kan være aktuelle å bruke, om man eksempelvis parkerer på Voss, vest for der turen starter, eller på Ål stasjon, øst for turstarten. Ifølge Finse1222 er det gratis parkering i nærheten av Ål stasjon.