Rune Rudberg (58) ville ikke vært tjue år i dag

Torsdag kveld er det klart for en ny kveld med Allsang på grensen fra Fredriksten Festning i Halden.

På scenen stiller også dansebandkongen Rune Rudberg (58). Han er glad for at det endelig dukker opp noen spillejobber igjen.

– Alt ble jo borte, så da forsvant jo hele festivalsommeren og alt av jobber. Nå har vi fått booka inn noen igjen da, men det er litt spesielle jobber for det er jo maks 200 mennesker der og da blir det litt høye billettpriser. Så jeg håper jo at folk har lyst og komme ut og høre på likevel, sier Rudberg til TV 2.

Godt med karantenetid

Østfoldingen er derimot ikke bare negativ til den lange jobbpausen.

– Jeg har hatt maks seks helger på rad hvor jeg ikke har hatt en spillejobb, men hatt fri. Dette har vært den største, lengste sammenhengende pausen jeg har hatt på 37 år. Så det har vært litt godt også, forteller han, og innrømmer at han samtidig ikke har klart å ha «helt fri»:

– Jeg har gjort et par sånne livestream-konserter, to med bandet og en som jeg gjorde alene. Det var gøy å liksom holde det litt ved like.

Tjue år i hodet

Dansebandkongen har riktignok brukt den rolige perioden til å produsere musikk, og har som mange andre artister laget låter inspirert av karantenetiden.

På fredag slippes derimot en rykende fersk låt, som handler om noe helt annet.

– Den heter «Tjue i huet», og handler om når man blir slik som meg – rare lyder når man skal ned og knytte skoene, og masse sånne ting, men oppi hodet så er du fortsatt tjue, ler Rudberg.

– Skulle du gjerne vært tjue år igjen?

– Nei, jeg er egentlig fornøyd jeg. Vet ikke om jeg hadde orket hele den runden en gang til. Jeg føler jeg har fått gjort mitt, og vel så det, ler dansebandkongen, som også har blitt kalt «Norges eneste rockestjerne» med referanse til 58-åringens tidligere turbulente artistliv.

Avstandsforhold

Rudberg har vært gift tre ganger, og har seks barn med et likt antall kvinner. Nå har østfoldingen derimot slått seg til ro i et avstandsforhold med kjæresten, som han møtte for tre år siden.

– Det går fint. Vi bor ikke sammen, hun bor på Hamar og har jobben sin der oppe og sånn. Men når vi har fri så henger vi sammen. Og så har vi jo telefon da, så vi ringer og prater, og sier god natt og glad i deg, smiler han.