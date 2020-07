Manchester City får spille Champions League

Se TV 2s fotballekspert Brede Hangelangs reaksjon øverst!

Manchester City er frikjent for brudd på Financial Fair Play-reglene og utestenges dermed ikke fra Champions League. Klubben må likevel betale en bot på 10 millioner euro, for å ha vist manglende samarbeidsvilje under etterforskningen.

Det er konklusjonen til Idrettens voldgiftsrett (CAS) etter å ha behandlet anken fra Manchester-klubben.

TV 2s ekspert Brede Hangeland er overrasket over dommen.

– Dette er et enormt nederlag for UEFA, sier Hangeland.

Les hele CAS-dommen her.

I februar informerte Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i en pressemelding at de aktet å utestenge Manchester City i de to kommende sesongene av Champions League. Klubben fikk også en bot på 30 millioner euro.

Manchester City var uenig og anket straffen videre til CAS. Nå har klubben altså vunnet frem i ankesaken og får spille Champions League. Boten er redusert til 10 millioner euro.

Mandagens dom kan ankes til sveitsisk Høyesterett, men saken vil bli behandlet der kun dersom CAS har gjort en betydelig feil.

Også Mina Finstad Berg er overrasket over utfallet.

– Jeg er litt overrasket, fordi for at UEFA skal gå til det steget og utestenge City i to år, må de ha vært temmelig sikker i sin sak. UEFA tåler ikke å tape en sånn sak. Det påvirker omdømmet til UEFA, det påvirker synet på hele Financial Fair Play-systemet og regelverket rundt, sier Finstad Berg.

– Dette er ikke minst et slag i ansiktet på UEFA, fordi det viser at de store klubbene har mer makt enn UEFA, konkluderer hun.

Flere av de sentrale punktene var foreldet

UEFA skriver i en uttalelse etter offentliggjøringen at det tas til etterretning at bevismaterialet ikke ble funnet tilstrekkelig og at enkelte av regelbruddene anses for å være foreldet.

Flere av de sentrale punktene i klagen var foreldet. Foreldelsesfristen er fem år.

De skriver videre at de noterer seg dommen, men at de fortsatt mener prinsippene i Fincial Fair Play-reglene er viktige.

– I løpet av de siste årene har Financial Fair Play spilt en viktig rolle i å beskytte klubber og å hjelpe dem med å bli økonomisk bærekraftige. UEFA og ECA vil stadig forplikte seg til prinsippene i FFP.

Etterforskning ble innledet i 2018 på bakgrunn av lekkede dokumenter i datalekkasjen som er kjent under navnet Football Leaks.

En gransking av klubbens finanser fikk det dømmende kammer i UEFAs kontrollkomité for oppfølging av økonomisk fair play til å konkludere med at Manchester City i perioden 2012 til 2016 dramatisk overrapporterte klubbens sponsorinntekter.

Pep Guardiolas mannskap har fortsatt mulighet til å gå til topps i Champions League denne sesongen. De leder 2-1 etter første oppgjør mot Real Madrid. Ved sammenlagtseier venter vinneren av oppgjøret Juventus-Lyon i kvartfinalen.