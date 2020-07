Nelson Mandelas datter er død

Datteren til anti-apartheid-ikonet Nelson Mandela, Zindziswa «Zindzi» Mandela, er død, skriver nyhetsbyrået AP. Hun ble 59 år gammel.

Hun har fire barn og flere barnebarn, skriver danske BT. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, skriver avisen.

Ifølge South African Broadcasting Corporation døde hun i den sør-afrikanske byen Johannesburg mandag morgen.

Ambassadør i Danmark

Hun ble i 2014 utnevnt som landets ambassadør til Danmark, og hun startet i jobben året etterpå.

Hun ble verdensberømt i 1985, da myndighetene i landet kom med et tilbud om å slippe hennes far ut av fengsel om han gikk offentlig ut mot volden utført av bevegelsen han var en del av, The Africa National Congress (ANC), skriver nyhetsbyrået AP.

Leste berømt brev

ANC kjempet mot apartheid-systemet, som ifølge Store Norske Leksikon betyr «atskilthet», og var en ideologi, lovverk og politikk som landets regjering benyttet for å forsvare det hvite herredømmet i Sør-Afrika etter 1948.

Zindzi Mandelas opplesning av farens brev, som avviste tilbudet, ble sendt på TV verden rundt. Hun var aktiv i ANC fram til sin død, skriver BT.