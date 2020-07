Drepte mor, far og datter (8) for å få tak i våpen og penger

SISTE: Med kun noen timer igjen ga den føderale distriktsdommeren Tanya Chutkan ordre om at henrettelsen skulle utsettes. Avgjørelsen vil med all sannsynlighet bli anket.

Mandag skulle dødsdømte Daniel Lewis Lee (47) etter planen henrettes i et fengsel i Indiana. Det skjer etter at han i 1999 ble dømt til døden for å ha drept et foreldrepar og deres åtte år gamle datter i Arkansas.

Daniel «Danny» Lewis Lee skal etter planen henrettes mandag. Foto: Handout/Spokane Police Department/AFP

Både Lee og en annen mann, begge høyreekstreme, ble dømt etter drapet. Men mens 47-åringen ble dømt til døden, fikk hans medsammensvorne livstid.

I jakten på våpen og penger, teipet de to mennene poser over hodene til en mann, kvinne og deres datter, festet steiner rundt halsene deres og kastet dem i en innsjø, skriver New York Times.

Føderal henrettelse

Den forestående henrettelsen har fått mye oppmerksomhet, fordi det er den første føderale henrettelsen i USA på 17 år.

Det er den første av fire føderale henrettelser som er planlagt i landet denne sommeren.

De fire dødsdømte har hver for seg bedt en føderal dommer i Washington om utsettelse av hensyn til andre juridiske avklaringer.

Begjæringene ble avvist i slutten av juni.

Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde i juni at føderal dødsstraff igjen tas i bruk, etter et opphold på 17 år. Før dette ble føderal dødsstraff gjeninnført i 1988, og tre henrettelser er gjennomført siden da.

Henrettelsen av Daniel Lewis Lee skal etter planen skje på fengselet i Terre Haute, Inidiana mandag. Foto: Scott Olson/Getty Images North/AFP

Motstand

EU har uttalt at de er sterkt imot en gjenopptakelse av henrettelser av innsatte som er dømt til døden i det føderale rettsvesenet.

– Vi ber administrasjonen i USA om å revurdere sin beslutning og ikke gjennomføre henrettelsene som er planlagt fra 13. juli. Avgjørelsen er et brudd med den generelle trenden i USA og rundt i verden om å avvikle dødsstraff, både formelt og i praksis, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell fredag.

I tillegg har over tusen kristne ledere bedt Donald Trump om å stanse henrettelsen.

– Når landet vårt kjemper mot korona, en økonomisk krise og institusjonalisert rasisme i rettsvesenet, burde vi beskytte liv, ikke utføre henrettelser, sier de kristne lederne i en felles uttalelse.

Ønsker ikke dødsdom

Også flere av familiemedlemmene til ofrene, har tidligere uttalt at de ikke ønsker dødsdom for Daniel Lewis Lee.

I oktober i fjor fortalte Earlene Peterson til New York Times at hun ikke ønsket at mannen som drepte datteren og barnebarnet hennes, skulle henrettes.

Det samme gjaldt Petersons gjenlevende datter Kimma Gurel og barnebarnet Monica Veillette.

– Ja, Daniel Lee ødela livet mitt, men jeg kan ikke tenke meg at det å ta hans liv vil endre noe på det, sa Peterson i en uttalelse i 2019.

Forsøkt utsatt

Familiemedlemmer av ofrene har gått til sak mot justisdepartementet, fordi de mener det er umulig for dem å reise for å se henrettelsen på en trygg måte på grunn av koronaviruset, ifølge New York Times.

– Jeg har ikke sittet i en bil med familien min utenfor huset på tre måneder. Og nå venter de at jeg skal reise til et fengsel hvor de har fortalt meg at vi ikke kan overholde trygg avstand, sier Monica Veillette til AP.

Sent fredag ble henrettelsen derfor utsatt, men familien skal ifølge forsvareren anke saken videre mandag. Dermed er det fortsatt – bare timer før den henrettelsen etter planen skal finne sted – ikke sikkert hva som vil skje.

Færre henrettelser

Ifølge Amnesty International ser man en positiv utvikling når det gjelder antall bekreftede henrettelser – også i USA.

– Dødsstraff er en avskyelig og umenneskelig straff. Det er ingenting som tyder på at dødsstraff er mer avskrekkende for kriminelle enn fengselsstraff. Det store flertallet av land innser dette, og det er oppmuntrende å se at det stadig blir færre henrettelser i verden, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge i april.

Mens det på slutten av 1990-tallet ble avsagt godt over 200 dødsdommer i USA, ble det i fjor bare avsagt 35. Antallet henrettelser har falt med 75 prosent siden 1999 til 22 i fjor.

Av de totalt 22 henrettelsene som ble gjennomført i USA i 2019, fant 20 sted i delstatene Texas, Alabama, Florida, Georgia og Tennessee, ifølge rapporten fra Death Penalty Information Center.

Texas alene sto for ni henrettelser.

En meningsmåling fra 2019 viser samtidig at andelen amerikanere som sier de støtter livstid framfor dødsstraff i drapssaker, er 60 prosent. Når spørsmålet ble stilt uten å nevne livstid som et alternativ, svarte imidlertid 56 prosent at de støtter dødsstraff i drapssaker.