– Fullt mulig hvis det er vilje hos regjeringen

I flere fylker klager folk på høye fergepriser. Mandag gikk Frp-politiker Bård Hoksrud ut i VG og mente at de høye forskuddsbetalingene er uholdbare. Han ba også samferdselsministeren om å gi rabatter ut sommeren, slik at turister kan reise billigere.

- Denne debatten har gått lokalt hele våren, hvorfor blir det nasjonalt nå som turistene klager?

Bård Hoksrud (Frp) vil ha en videreføring av reduserte fergepriser. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Man får noen eksempler, blant annet med bobil som man bare bruker veldig kort tid, og betaler 14.300 kroner i forskudd, sier han til TV 2.

Samtidig understreker han at dette ikke bare handler om turistene.

– Dette handler om alle som bruker ferger, og jeg mener det er uholdbart at man skal betale 3600 kroner for en personbil i forskudd. Pengene må man betale uansett, men man kunne betalt på etterskudd slik man for eksempel gjør med bompenger, sier han.

– Men jeg skjønner at vi har en generell debatt om å redusere fergeprisene, for jeg skjønner den store frustrasjonen som er hos mange av de som bor ui fergefylkene.

Budsjettspørsmål

Helge Orten, leder i transportkomiteen for Høyre, sier at dagens system går noe tilbake i tid. Tidligere betalte man på forskudd for å sikre betaling.

– Jeg er for så vidt enig med Bård Hoksrud i at det er modent for å ta en skikkelig gjennomgang av hele systemet, og jeg er vel så opptatt av at vi klarer å finne løsninger for de som er avhengige av ferge i hverdagen sin, sier han.

Som mulige løsninger trekker han frem lavere forskuddsbetalinger, eller å finne et helt nytt system som gjør at flere får mulighet til å benytte seg av rabattene.

– Hvis flere skal ta del i rabattene, blir det også et budsjettspørsmål, så det må vi ta i forbindelse med budsjettet, sier han, og fortsetter:

– Samtidig vedtok Stortinget å redusere forskuddssatsene i perioden fra mars til 30. juni, slik at vi nå har fått noe erfaring med lavere forskuddssatser. Det kan vi i alle fall ta med oss inn i det videre arbeidet, og så er det etter min mening mulighet for å enten se på et differensiert system basert på bruksmønter eller å ha et lavere minimumsbeløp, eller bare se om man kan finne en måte å fjerne hele forskuddssystemet på.

Vil videreføre ordning

Hoksrud mener det blir for passivt å si at man skal vurdere slike ordninger.

– I forbindelse med krisepakkene fikk Frp gjennomslag for å redusere forskuddsbetalingen med cirka 70 prosent og jeg mener at regjeringen, hvis den hadde vist litt handlekraft, bare kunne videreført den ordningen, sier han.

– Det er dét jeg utfordret samferdselsministeren på, for jeg mener at det hadde vært smart å fortsatt med redusert forskuddsbetaling. Jeg er helt enig i at vi må se på ordningene totalt sett, det er det som er hele poenget, men det ville jo hjulpet alle hvis regjeringen hadde valgt å fortsette det Frp fikk gjennomslag for, men som dessverre ble avsluttet 1. juli, legger han til.

Samlet Storting

Orten poengterer at det var et samlet Storting som var enige om at den midlertidige ordningen skulle utløpe 30. juni.

– Vi vedtok et revidert nasjonalbudsjett rett før sommeren. Der er det ikke tatt høyde for endringer i rabattordningene i inneværende sommer, det er jo et budsjett vi ble enige med Frp om, og det var et samlet Storting som sa at disse midlertidige ordningene skulle utløpe 30. juni. Så her følger vi egentlig opp Stortingets vedtak, sier han.

Han mener det er lurt å finne de permanente, gode løsningene.

– Det er jeg innstilt på å bidra med, og vi må jobbe med å få til det fremover for å få på plass det til neste budsjettrunde.

Ønsker forlengelse

Hoksrud mener regjeringen kan gjøre en videreføring av ordningen dersom det er ønskelig. Han mener at nettopp det ville vært en god start for de som bor i fergefylkene og for turistene som ferdes rundt i landet i sommer.

– Flere ordninger har man allerede fortsatt å forlenge og det kan regjeringen gjøre hvis de vil. Det mener jeg vi burde fortsatt å gjøre for å slippe de store forskuddsbetalingene, sier han.

– Det er fullt mulig hvis det er vilje hos regjeringen til å gjøre dette, legger han til.

– Høres det rimelig ut Orten, å forlenge dette til ferien er over?

– Jeg registrerer at Bård Hoksrud mener vi burde gjøre dette på en enkel måte, men da burde det vært tatt hensyn til når vi vedtok budsjettet før sommeren. skal flere ta del i rabattene, noe som må være en målsetning, vil dette koste penger og derfor er det et budsjettspørsmål og da må vi ta det nå til høsten, sier Orten.