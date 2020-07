Kelly Preston (57) er død

Kona til John Travolta døde i helgen, opplyser en representant for familien til People.

Mandag blir det kjent at Kelly Preston (57), kona til skuespilleren John Travolta, er død.

Preston ble rammet av brystkreft for to år siden. Hun døde søndag.

– Hun har valgt å holde kampen sin privat, og hun har fått medisinsk behandling over lengre tid, godt støttet av familien og venner, uttaler en representant for familien til People.

Mistet sønn

– Hun var en snill, vakker og elskverdig sjel som brydde seg dypt om andre og som ga liv til alt hun rørte ved, sier representanten videre.

Travolta og Preston har fått tre barn sammen, Ella (20), Benjamin (9) og Jett, som døde i 2009. Sønnen var da 16 år gammel.

– Jeg har hatt lyst til å få barn siden jeg var ni år gammel, uttalte Preston til InStyle i 2001.

I et innlegg på Instagram takker Travolta sykehuspersonellet som behandlet kona.

– Familien kommer alltid til å være takknemlige for legene og sykepleierne ved MD Anderson Cancer Center, og alle de medisinske sentrene som har hjulpet, samt hennes mange venner og nære som har vært ved hennes side, skriver skuespilleren.

– Det vil ta litt tid å være der for barna som har mistet sin mor, så tilgi meg om du ikke hører fra oss på en stund, skriver han videre.

Skuepillerkarriere

Preston ble født på Honolulu i Hawaii, og begynte sin skuespillerkarriere i 1985, og fikk sin første store rolle i filmen «Mischief», skriver People. Hun har også spilt i filmer som «SpaceCamp», «Twins» og «For Love of the Game». Hennes seneste film var «Gotti» fra 2018, hvor hun og Travolta spilte et ektepar i en mafiafamilie.

Ifølge Hollywood Reporter har hun også spilt i komedien «Off the Rails», som ikke er utgitt enda.

Preston og Travolta giftet seg i 1991 i Sveits, og giftet seg også igjen i Florida i USA senere.