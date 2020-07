Chelsea-stjerne kan forlate klubben i sjokkovergang

Inter-trener Antonio Conte skal fortsatt beundre Chelseas nøkkelspiller N'Golo Kanté. Nå kan det gå mot en sjokkovergang for den franske midtbaneterrieren. Inter skal også være interessert i å hente Tottenham-spiller Jan Verthongen i sommer. Ifølge den italienske avisen La Gazzetta dello Sport, skal Chelsea være villige til å selge Kante.

Bayern München har allerede vært i Manchester sikret seg Leroy Sané i sommer, nå skal de ha rettet øynene mot London. Chelseas Tiemoué Bakayoko og Tottenhams Tanguy Ndombele. Den tyske klubben forventer at både Javi Martínez og Thiago Alcântara forlater dem i sommer, og er derfor ute etter å forsterke midtbanen, skriver Le10 sport.

Chelsea har startet samtaler med den franske klubben Lille om muligheten for å signere angrepsspilleren Jonathan Ikone. 22-åringen har hatt en strålende sesong for Lille, noe som har gjort ham ettertraktet på overgangsmarkedet. Chelseas tidligere trener Antonio Conte skal også være interessert i ham, hevder nettstedet toLe 10 sport.

AC Milan og Zlatan Ibrahimovic er enda ikke igang med samtaler om en kontraktforlengelse for svensken. 38-åringen har sagt til Sky Italia at han kun ønsker å spille videre om han kan levere resultater for klubben.

– Jeg er ikke en maskot, sier Ibrahimovic.

Samtidig skal AC Milan være interessert i å hente Real Madrids Luka Jovic. Også Leicester og Arsenal har vært linket til 22-åringen, men nå skal AC Milan være samtaler med Jovics agent, det skriver Leicester Mercury.

Dejan Lovren skal være ønsket i russisk toppfotball. Zenit St. Petersburg skal være interessert i 31-åringen, som nå regnes som et fjerdevalg i Jürgen Klopps Liverpool-forsvar. Det skriver Liverpool Echo.

Om Kai Havertz ender opp i Chelsea, kam være avhengig av at London-klubben kvalifiserer seg til Champions League. Det skriver fotballredaktøren i tyske Bild, Christian Falk, på Twitter. Ifølge Falk ønsker Havertz å komme seg bort fra Bayer Leverkusen allerede i sommer, nettopp fordi klubben ikke har kvalifisert seg til Champions League.