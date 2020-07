Leicester-smell i topp fire-kampen – nøkkelspiller utvist for grisespill

Bournemouth-Leicester 4-1

Et Bournemouth i desperat poengnød spilte en fryktelig første omgang på eget gress. Etter pause reiste de seg og snudde 0-1 til 4-1. Da Dominic Solanke satte inn 2-1, svartnet det for Leicesters forsvarssjef.

Mister resten av sesongen

Solankes avslutning gikk via keeper og trillet sakte i mål. Callum Wilson løp mot bakerste stolpe for å jakte en eventuell retur, Caglar Söyüncü det samme i et forsøk på å avverge. Løpene endte med at begge to havnet i mål. Söyüncü rakk frem først, og ble dyttet inn i nettveggen av Wilson, som forsøkte å ta med seg ballen.

Leicester-stopperen svarte ved å gi Wilson et spark i kneet. Dommeren var ikke snau med å finne frem det røde kortet, som betyr at Leicester må klare seg uten Söyüncü resten av sesongen.

Med én mann mindre på banen var det ingen vei tilbake for Leicester.

Gavepakke til Chelsea og United

Resultatet kan vise seg å bli viktig i både topp og bunn av Premier League. Leicester, som kunne klatret til tredjeplass, risikerer istedenfor å bli passert av Manchester United. De røde djevlene er ett poeng bak, og spiller hjemme mot Southampton mandag.

Chelsea innehar tredjeplassen, ett poeng foran Leicester og to foran Manchester United. Leicester-manager Brendan Rodgers liker dårlig at han må klare seg uten Söyüncü de tre siste kampene.

– Det er rødt kort. Han gir dommeren muligheten til å sende ham ut. Det er et stort tap å miste ham, erkjenner Rodgers overfor BBC.

– Jeg har alltid sagt at det er en drøm for oss å ende topp fire, men vi må først og fremst spille bra. Siden vi kom tilbake (etter koronapausen), har vi spilt bra i én omgang. Og det er ikke nok. Vi kommer til å ende der vi fortjener å ende. Hvis du tenker på hva som står på spill, mister du fokus, fortsetter nord-iren.

Mandag klokken 10.30 faller dommen i Manchester Citys ankesak om Champions League-utestengelse. Da blir det klart hvorvidt femteplassen gir innpass til Europas gjeveste klubbturnering.

Bournemouth har på sin side tre poeng opp til trygg grunn. De står med 31 poeng, mens både Watford og West Ham har 34. Bournemouth har svakest målforskjell av de tre.

PS! Joshua King måtte stå over kampen med en lårskade.