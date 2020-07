Koomson-show da Brann slo tilbake: – En av de viktigste brikkene

Gilbert Koomson scoret like mange mål mot Sandefjord søndag kveld som han gjorde i hele forrige sesong. Nå tror Jesper Mathisen at dette kan bli vingens beste sesong i Brann.

Brann 3-1 Sandefjord

Etter 0-5 mot Bodø/Glimt i sist runde, var det et revansjelystent Brann som fikk besøk av Sandefjord i Bergen.

Det var vingene som fikk det til å svinge på Brann Stadion.

Gilbert Koomson, som scoret kun to ganger hele forrige sesong, scoret like mange i søndagens kamp mot Sandefjord.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var imponert over ghaneseren etter hans to mål.

– På sitt beste er Koomson blant de beste angriperne i Eliteserien, og om Brann skal klare å spille den underholdende fotballen Brann-supporterne drømmer om er Koomson en av de viktigste brikkene, sier han og legger til:

– Utfordringen hans har vært at han har vært alt for ustabil i Brann, men kanskje kan dette bli sesongen hvor han virkelig får ut sitt beste også i rød drakt.

Brann-trener Lars Arne Nilsen var tydelig på at Brann måtte vise seg fra en bedre side enn mot Bodø/Glimt sist.

– Det første kvarteret var et fyrverkeri. Vi skaper masse sjanser og får bygge videre på kombinasjonsspillet. Det var en deilig revansj, sier han til Eurosport.

Pangåpning

Før ghaneseren kom på scoringslisten var det Robert Taylor som slo til. Amer Ordagic taklet ballen tilbake ved siden av Sandefjords 16-meter og ballen gikk til Thomas Grøgaard. Venstrebacken, som erstattet Ruben Kristiansen i søndagens kamp, la presist inn til Robert Taylor som flikket Brann i ledelsen. Finnens andre scoring for rødtrøyene.

Så vartet Gilbert Koomson opp med sitt fjerde og femte for sesongen før tolv minutter var spilt. Et hjørnespark fra Fredrik Haugen ble stusset videre i William Kurtovic og Brann-vingen var først på ballen og pirket inn hjemmelagets andre.

Deretter gjorde han alt selv da han løp nedover høyresiden og skjøt ballen mellom beina på Jacob Storevik i hvalfangerenes bur. 3-0 før kvarteret var spilt på Brann Stadion.

– Det er normalt, sa Koomson spøkefullt til Eurosport om det å score to mål.

– Det var gode mål, spesielt det andre, synes vingen om sine prestasjoner.

Sandefjord-straffer

Da så Brann ut til å ha full kontroll på kampen, men etter 20 minutter var Vegard Forren for tøff i ryggen på Marcos Celorrio i feltet. Straffe til gjestene.

Ali Ahamada vartet opp med en strålende enhåndsredning på spissens straffe, men Sandefjord skulle få en sjanse til fra krittmerket. Dommer Rohit Saggi dømte ny straffe og Brann-keeperen ble idømt et gult kort uten at keeperen skjønte mye av det.

– Jeg var på linjen, men jeg skjønte ikke avgjørelsen hans, og hvorfor jeg fikk gult kort, sa Ahamada til Eurosport etter kampen.

Straffe nummer to gikk derimot i mål, og gjestene reduserte til 3-1.

MÅL: Straffe nummer to fra Marcos Celorrio gikk i mål. Foto: Marit Hommedal

Rett før pause Daouda Bamba satte ballen i nettet, men scoringen ble annullert for offside. TV-bildene viste dog at ivorianeren var onside.

Målet ble ikke tellende, og lagene gikk i garderoben med 3-1 på måltavlen.

Mathisen: – Ekstremt viktig seier

Brann-spiss Bamba hadde ikke marginene på sin side i denne kampen.

Like etter pause mottok han ballen fra en Sandefjord-spiller ved gjestenes boks. Samtlige 200 på Brann Stadion trodde han skulle sette inn 4-1, men spissen smalt den gedigne sjansen i tverrligger og ut.

Flere mål ble det ikke i Bergen og Brann klatrer opp på 3. plass i Eliteserien. Sandefjord faller ned til 14. plass.

– For Brann sin del var denne seieren ekstremt viktig, for måten de tapte mot Bodø/Glimt i sist runde såret stoltheten til alle i og rundt Brann. Sandefjord ser ut som et Obos-lag denne sesongen, men denne seieren må likevel smake utrolig godt for Lars Arne Nilsen og co, konkluderer Mathisen.