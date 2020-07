Strender i Italia: – Har gått fra paradis til helvete

Grensene mellom europeiske land åpner gradvis mer og mer. Det kan føre til en ny oppblomstring av smitten.

Italia er et av landene som har vært hardest rammet av viruset, særlig Lombardia-provinsen. Nå føler innbyggerne fra området at de blir diskriminert når de vil feriere langs den italienske kysten.

Blitt avvist

Ifølge The Guardian har innbyggere fra byen Codogno i Lombardia-provinsen blitt avvist når de har forsøkt å bestille ferie i hjemlandet. Grunnen er at de har opplyst at de kommer fra en rød sone.

En av dem som har fått bestillingen sin avvist, er Davide Passerini. Han bor i Codogno, men er ordfører i den lille byen Fombio, et annet område som ble satt i karantene tidlig.

Hans Toscana-helg ble avvist da eieren fant ut at han kom fra en rød sone.

– Det er et resultat av uvitenhet. De forstår ikke at folk som kommer fra de første røde sonene, sannsynligvis har mindre sjanse for å få viruset igjen. Smittenivået i disse områdene har vært lik null, og har holdt seg der over en lengre tid, sier han til avisen.

– Fremdeles er Codogno synonymt med smittsom sykdom hos enkelte.

Overfylte strender

Samtidig er det knyttet mye usikkerhet og spenning til de italienske strendene, ettersom de blir mer og mer overfylt av mennesker.

Ifølge The Guardian ble en 20 år gammel kvinne slått til, etter at hun ba personen som la seg ved siden av henne om å flytte seg, da det ikke var lang nok avstand mellom dem.

Psykolog Marina Marzari forteller om sine egne erfaringer fra stranden den siste tiden.

– Det har gått fra paradis til helvete. På kun få timer har det samlet seg store grupper, sier hun og legger til:

– Det er den mest tettpakkede gruppen av mennesker jeg noen gang har sett. Ingen bruker masker og det er ikke et snev av trygg avstand mellom dem. Det er skummelt.

Marzari valgte å ringe det lokale politiet flere ganger, men ingen dukket opp.

– Vi har alle ofret så mye de siste månedene. Når vi endelig kan bevege oss utendørs igjen, føles det utrygt når man ser at slike situasjoner ikke er trygge. Om jeg blir smittet på grunn av slike situasjoner, vil jeg anmelde staten, sier hun.

Tar grep

Enkelte steder har nå begynt å ta grep. Myndighetene på øya Ischia utenfor Napoli innførte forrige uke en lov som vil forby de som ikke følger smitteverntiltakene, mot å bruke strendene resten av sommeren.

Ordføreren på øya, Enzo Ferrandino, uttrykte til lokale medier at det å bruke strendene skal være trygt.

I byen Liguria har myndighetene valgt å ansette folk som skal patruljere på strendene. Lignende grep er planlagt i byen Salerno, nær Napoli.