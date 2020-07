Glimt herjet igjen: – De er favoritter til å vinne Eliteserien. De ser jo dopet ut!

Bodø/Glimt kjørte over nok en motstander og tok sin syvende strake seier. Nå utroper TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen nordlendingene til gullfavoritt.

Aalesund 1-6 Bodø/Glimt

Bodø/Glimt fortsetter å valse over motstander etter motstander. Full poengpott og 30 mål scoret.

Jesper Mathisen kan ikke huske å sett et bedre lag.

– Når så vi sist et lag på dette nivået? Måten Glimt spiller på nå, dette må være det beste jeg har sett i Eliteserien. De ser jo dopet ut!

– Bodø/Glimt er akkurat nå, er favoritt til å vinne Eliteserien, sier eksperten i FotballXtra.

Mathisen mener Hauge må på landslaget

Eliteseriens formspiller Jens Petter Hauge var igjen i storslag for Glimt. I 2018 var vingen på lån hos Aalesund som var søndagens motstander. Hjemmelaget skulle nok ønske at Hauge fortsatt spilte i oransje og blått.

Først serverte han Philip Zinckernagel til 0-1, før han selv satte inn 1-3 på Color Line Stadion.

Nå er ikke TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i tvil om hva som er neste steg for unggutten.

– Jens Petter Hauge... Han sender to spillere langt opp i pølseboden...

– Skal Lars Lagerback ta ut en landslagstropp nå, så må han med, sa Mathisen om Glimt-kometen i FotballXtra.

Effektive Glimt

Etter at Hauge hadde servert Zinckernagel til 1-0, svarte Aalesund. Holmbert Fridjonsson headet inn utlignen på bakre stolpe.

– Det er en smart bevegelse å gå i duell med back som er to og tre hoder mindre, sa Mathisen om utligningen.

Men kun sekunder senere tok Glimt ledelsen igjen og så seg ikke tilbake. Og det var av sine egne de skulle ha det. Sondre Brustad Fet, som spiller for Glimt på lån fra Aalesund, satte inn ledermålet 1-2.

– Han har blomstret og det lå vel litt sånn til at han skulle score på sin gamle hjemmebane. Et flott løp og en spiller som Kjetil Knutsen hadde bruk for, sier TV 2s fotballekspert.

– Nesten for dumt

Som et olja lyn kom Glimt på en ny kontring tre minutter etterpå og doblet ledelsen. Ulrik Saltnes' avslutning ble blokkert og da ballen kom tilbake hoppet kapteinen elegant over ballen og lot Hauge avfyre skudd.

Da sa det pang, og dødelige effektive Glimt gikk opp i 1-3 på Sunnmøre.

– Ballen spretter deres vei. 3-1 til Glimt, det er så artig å se. Snart har de opprettholdt snittet på fire mål per kamp, sa Kvisvik.

Kvisviks bemerkning skulle snart vise seg å bli fakta, før målstatistikken ble enda bedre. Der Aalesund har tangotrøyer, var det bortelaget som sto for dansingen på banen. Saltnes og Zinckernagel sørget henholdsvis for 1-4 og 1-5.

– Det blir nesten for dumt. Det er artig, det er helt utrolig, sa Kvisvik i

Renate Blindheim, som lørdag tok tre poeng med sitt Sotra og søndag gjestet FotballXtra, var full av beundring av Kjetil Knutsens menn.

– Det er nok mange som ser sånn ut om dagen, sa Blindheim.

Gjestene fra nord var ikke ferdige med å slakte hjemmelaget. 1-6, signert Victor Bonifacce. Det ble kampens siste tellende scoring.