Politi med automatvåpen stormet inn hos 15-åring - gikk feil

15 år gamle Vladislavs besøker sin storebror i Bergen denne sommeren. Lørdag våknet brødrene brått av at noen banket hardt på døren. Det som møtte 15-åringen i døren, var seks tungt bevæpnede politimenn.

Vladislavs lukket deretter døren, men en av tjenestemennene stakk et våpen i døråpningen.

– De smalt opp døren, så jeg falt på gulvet, sier han.

ILLUSTRASJON: To tjenestemenn utfører en væpnet politiaksjon. Foto: Marit Hommedal

Politiet fulgte brødrene ut på gangen, og spurte hva de het. Da guttene fortalte hvem de var, beklaget politiet og gikk sin vei uten å tilby oppfølging.

– Jeg kunne rolig ha åpnet døren, og de kunne spurt hvem vi var for å forsikre seg om at vi var personene de var ute etter. I stedet brøt de seg bare inn, sier Vladislavs.

Fikk sjokk

– Jeg fikk sjokk og skjønte ikke hva som skjedde. De bare skrek til meg.

Brødrene forventer nå en forklaring og unnskyldning fra politiet.

AKSJON: Her stormet væpnet politi inn lørdag morgen. Foto: Lars Christian Økland

Innsatsleder i Vest politidistrikt, Ivar Kvant, forteller at foranledningen til den væpnede aksjonen var en knivstikking på Laksevåg natt til lørdag.

– Voldshendelsen natt til lørdag var av en sånn karakter at det var grunn til å tro at personene som var pekt ut som forøvere var ansett som farlig for både politiet og andre. Derfor valgte vi å bevæpne oss, sier han.

Politiet mener de hadde skjellig grunn til mistanke for den spesifikke adressen.

– Vi hadde fersk informasjon om at den ene av disse personene, hyppig frekventerte på denne adressen. Men nå var det andre personer som hadde overtatt leiligheten i dette komplekset, sier han.

Vladislavs storebror har bodd i leiligheten i flere måneder.

Politiet beklager

– Jeg fikk tilbakemelding fra mannskapet i går om at situasjonen var avklart og det gikk greit med de som var i leiligheten. Vi kan forstå at det at politiet er bevæpnet og iført koronahemmende utstyr, kan være vanskelig for noen å håndtere.

Brødrene synes opplevelsen var skremmende.

– Jeg skjønner ennå ikke hva som skjedde, og hvordan noe sånt kan skje i Norge. Jeg var i sjokk, sier Vladislavs.

Politiet beklager hendelsen, og har nå tatt kontakt med brødrene for å tilby en avklaringsamtale og se om de trenger videre oppfølging.